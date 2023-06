İsias Otel davasında yargılama safhasının yıl sonu veya yılbaşı başlaması öngörülüyor

Esendağlı, hayatını kaybedenlerin ailelerini temsilen 12 avukatın fiilen takip ettiği davada, sorumluluğu tespit edilenlerin sorumluluklarına bağlı olarak her bir ölüm için ayrı ayrı ceza alma olasılıklarının mevcut olduğunu, bunun için iddianame ortaya çıktığında hangi suçla itham edileceklerinin hayati önem arz ettiğini kaydetti

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybedenlerle ilgili sorumluluğu tespit edilenlerin en ağır ithamla yargılanmaları noktasında hukuki hazırlıkların sürdüğünü; davada yargılama safhasının bu yıl sonu veya yılbaşı başlamasının öngörüldüğünü bildirdi.

Esendağlı, hayatını kaybedenlerin ailelerini temsilen 12 avukatın fiilen takip ettiği davada, sorumluluğu tespit edilenlerin sorumluluklarına bağlı olarak her bir ölüm için ayrı ayrı ceza alma olasılıklarının mevcut olduğunu, bunun için iddianame ortaya çıktığında hangi suçla itham edileceklerinin hayati önem arz ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine İsias Otel soruşturmasına ilişkin bilgi verdi.



6 sanıktan 5'i tutuklu, biri adli kontrolde



Dosya kapsamında şu ana kadar 6 sanık olduğunu aktararak Esendağlı, bunlardan 5’inin tutuklu, 1’inin ise adli kontrolde olduğunu belirtti. Esendağlı, “5 tutuklunun 3’ü otelin sahibi/işletmecisi pozisyonunda olan Bozkurt ailesine mensup, 2 tanesi de fenni mesul yani mühendis. Son olarak hakkında yakalama kararı çıkarılan başka bir fenni mesul adli kontrolle serbest bırakıldı” dedi.



“Adli kontrolle serbest bırakılan kişi de sanık pozisyonundadır, yargılanacaktır”



Adli kontrolle serbest bırakılan kişi ile ilgili de konuşan Esendağlı, “Bu kişi ile ilgili savcılık tarafından tutuklama talep edilmemiş, adli kontrol talebi yapılmış. Gerekçesinde yaşına vurgu yapılıyor. 74 yaşında bir kişi olduğu bilgimizdedir. Bir de konu ile ilgili faaliyetlerinin 1993 yılına, inşaatın 7 katlı karkas olduğu döneme ilişkin bir bilgi var. Anladığım kadarıyla bunlar dikkate alınarak hakkında tutuklama talep edilmedi, adli kontrolle serbest bırakıldı. Tabii adli kontrolün uygulanıyor olması onu bir zanlı bir sanık pozisyonuna getiriyor. Bu da gene yargılanacağını ortaya koyuyor. Sadece yargılamayı şu an itibarıyla tutuklu olarak beklemediği gibi bir durum söz konusu” diye konuştu.

Dava ile ilgili serbest kalan tek kişinin 74 yaşında olduğu belirtilen bir kişi olduğunu, diğer 5 kişinin tutuklu olarak cezaevinde bulunduğunu yineleyen Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Hangi cezaevinde oldukları bilgisi de bizde mevcuttur. Türkiye’deki mevzuata göre belli periyotlarda tekrar Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılıp tutukluluklarının devamı talep ediliyor. Her defasında, rutin olarak hem bu tutukluluk talebine itiraz ediyorlar hem de verilen tutukluluk kararını üst mahkemede itiraz konusu yapıyorlar. Ama onların tutuklulukları şu ana kadar mütemadi olarak uzatılmış durumda ve tutukluluk halleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.



“İnşaat Mühendisleri Odası Başkan ve üyelerinin hazırladığı rapor dosyanın resmi bir parçası haline gelecek”



Esendağlı, depremin ardından, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkan ve üyelerinin enkaz kaldırılmadan olay yerine giderek İsias Otel’den numune aldıklarını ve Karot testi (yapının dayanıklılık, yoğunluk, boyut, sertlik, yapısındaki hatalar ve içindeki malzemeler hakkında bilgi edinmek için yapılan bir test) sonuçlarını çok kapsamlı bir rapor haline getirdiklerini belirtti. Hazırlanan raporun istinabe (hukuki yardımlaşma) işlemi ile alınarak Adıyaman Başsavcılığı’na gönderildiğini anlatan Esendağlı, bu raporun dosyanın resmi bir parçası olacağını kaydetti ve esas teknik raporun İstanbul Teknik Üniversitesi’nden çıkmasının beklendiğini söyledi.

İstinabe işlemleri kapsamında hayatını kaybedenlerin ailelerinin, enkazdan sağ çıkan 4 kişinin ve adli tabibin de ifade verdiğini aktaran Esendağlı, geçen haftalarda devlet yetkililerinin de Adıyaman Başsavcılığı’nda ifade verdiğini hatırlattı.



“12 avukat fiilen dosyada”



Soruşturmanın, devlet birimleri ile yazışmaların ve bilgi ile belgelerin toplanma süreçlerinin devam ettiğini anlatan Esendağlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an itibarı ile olumsuz olarak not ettiğimiz fazla bir husus yok. Soruşturmanın zaman alacak bir soruşturma olduğu, bu yazışmaların belli bir miktar neticesinin bekleneceğini öngörüyorduk.

Hem biz buradan hem de Türkiye’de ailelerimizi temsil eden iş birliği içerisinde olduğumuz avukatlarımız vasıtasıyla birebir dosyayı takip edebiliyoruz. Türkiye Barolar Birliği ile kurumsal anlamda iş birliğimiz var. Türkiye Barolar Birliği’nin oluşturduğu ve başkanının da içinde olduğu 6 kişilik avukat ekibi, buna ilaveten DAÜ avukatlarından oluşan 6 kişilik ikinci bir ekip olmak üzere toplam 12 avukat dosyada fiilen, ailelerimizi temsilen çalışıyorlar.”



“ Her bir kayıp için ayrı ceza alma durumu olabilir”



Kaybedilen 35 kişi için toplu bir dava süreci olacağını belirten Esendağlı, sorumluların mümkün olan en ağır ithamla yargılanmaları için hukuki hazırlık içerisinde olunduğunu vurguladı.

Esendağlı, “Dava toplu bir dava süreci olacak. Ancak kişilerin Türkiye Ceza Kanunu’ndaki sorumluluklarına bağlı olarak her bir ölüm için ayrı ayrı ceza alma olasılıkları mevcut. Burada, iddianame ortaya çıktığında hangi suçla itham edilecekleri hayati önem arz ediyor. Mümkün olan en ağır ithamla yargılanmaları noktasında bir beklentimiz var. Avukatlarımız da bu yönüyle hukuki hazırlık içerisindedirler. Eğer umut ettiğimiz gibi Ceza Yasası’nın ilgili maddelerine müracaat edilirse, sorumluluğu tespit edilenlerin her bir kayıp için ayrı ceza alma durumu olacak” diye konuştu.



“Beklentimiz dosyanın genişlemesidir”



Şu an dosyada isim bazında doğrudan aranan kişi bulunmadığını belirten Esendağlı, beklentilerinin İsias Otel’le ilgili onay süreçleri ve kontrol süreçlerinin de açığa çıkarak sorumluluğu olanların tespit edilmesi, dosyanın bu aşamaya doğru genişlemesi olduğunu vurguladı.

“Soruşturma kapsamlı şekilde ilerliyor. Sonunda soruşturma safhası bitecek ve ortaya bir iddianame çıkacak. O iddianameyle yargılama safhasına geçilecek” diyen Esendağlı, yargılama safhasının yıl sonu veya yılbaşı gibi başlayacağının öngörüldüğünü de belirtti.

Esendağlı, “Yargılama safhasına kadar biz de, herhangi bir boşluğa mahal vermemek adına, olabilecek en etkin soruşturmanın yapılması ve etkili bir yargılama yapılabilmesi için gözlemci ve takipçi pozisyonumuzla süreci izlemeye devam edeceğiz. Dava başladığı zaman ailelerimizi resmi anlamda temsil etmek için avukatlarımız orada olacak. Önemli celselerde biz de orada olmaya çalışacağız” dedi.



İsias Hotel



Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sırasında, voleybol şampiyonası için Adıyaman'da bulunan ve İsias Hotel'de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji erkek ve kız voleybol takımları, öğretmenleri ve bazı velilerden oluşan 35 Kıbrıslı Türk yanında, eğitim semineri için aynı otelde konaklayan Türkiyeli turist rehblerleri de hayatını kaybetmişti.