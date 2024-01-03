İsias Otel davası yarın devam edecek

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma saat 21.00 (Türkiye saati) sıralarında sona erdi. Mahkeme İsias Otel davası tutuklu sanıklarının, tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın yarın sabah 09.00’da (Türkiye saati) devam etmesine karar verdi.

Duruşmada, Sanık Seda Zeren’in sorgulanması yapıldı. Sanığın savunmasının dinlenmesinin ardından iddianame okundu.

Müşteki avukatların sorularını yanıtlayan Seda Zeren, Adıyaman’da yaşamadığını ve çok sık gelmediğini, bayramlarda geldiğinde ise anne ve babasının evinde konakladığını söyledi.

Otelin babasının oteli olduğunu ve kısa süreli olarak otele gittiğini, kalmadığını kaydeden Zeren, yaklaşık 32 yıldır Adıyaman dışında ikamet ettiğini söyledi.

Zeren’den sonra sanık Şule Özbek’in sorgulamasına geçildi. Özbek’in savunması ardından iddianame okunarak, müştekilerin avukatlarının sorularına geçildi.

2011 yılında erkek kardeşi Efe Bozkurt’a hisselerimi devrettiğini söyleyen Özbek, şirkete ortak olmadığını kaydetti. Özbek, ek katı hiç görmediğini sözlerine ekledi.

Mahkemede son olarak sanık Ulviye Bozkurt’un sorgulamasına geçildi.

Bozkurt’un savunmasının ardından iddianame okunarak, müşteki avukatların sorularına geçildi.

Ulviye Bozkurt da kaçak kat söylemini kabul etmediğini belirterek, teras katına hiç gitmediğini ileri sürdü.

Eşimin yanına çay içmeye gittiğini ancak aşağıda lobide oturduğunu kaydeden Bozkurt, kendisinin yukarısıyla alakası olmadığını iddia etti.

Bozkurt otelin yönetimiyle hiç bir oğlunun ilgilenmediğini söyledi.

Sanıkların dinlenmesinin ardından ara kararı alan mahkeme, tutukluluk durumlarının 30 güne gelmiş olması nedeniyle sanıkların tutukluluk durumunu değerlendirdi.

Cumhuriyet savcısı tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcılığın mütalaasına katılmadığını ifade eden sanık avukatları, sanıkların tahliyesini talep etti.

Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın sabah 09.00’da devamına karar verdi.

