İsias davasında kritik dönemeç

İsias Otel davasının dördüncü duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüşülecek

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüşülecek İsias Otel davasının dördüncü duruşması için başta Şampiyon Meleklerin aileleri, bazı bakanlar, siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet dün sabah Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gitmek üzere Havalimanı’ndan ayrıldı.

Başbakan Ünal Üstel ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ise akşam saatlerinde Adıyaman’a vardı.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, belediyede görevli bazı kamu çalışanları hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti. Bu karar doğrultusunda, yapı ruhsatında imzası bulunan dönemin belediye yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Davayı yürüten hukukçular, bu kamu görevlileriyle ilgili iddianamenin hazırlanarak davaların birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Yetkililer, “Kamu görevlilerinin davaya dahil edilmesi, olayın tüm boyutlarıyla anlaşılmasını sağlayacak” dedi.