banner913
banner932
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
11 0
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
10 0
 
Hasan Bilgen'in babası Mehmet Akif Bilgen: “6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz”
Hasan Bilgen'in babası Mehmet Akif Bilgen: “6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz”
18 0
İsias Otel'de hayatını kaybeden Hayal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin dinlendi
İsias Otel'de hayatını kaybeden Hayal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin dinlendi
26 0
Kadir Aydoğdu: “O kum yığınından kızımı tek parça aldım diye Allah'a şükrediyorum”
Kadir Aydoğdu: “O kum yığınından kızımı tek parça aldım diye Allah'a şükrediyorum”
28 0
İran'da kanlı saldırı
İran'da kanlı saldırı
10 0
Bedelli askerlik ücretine zam
Bedelli askerlik ücretine zam
35 0
banner996
banner985

İsias davasında ikinci gün

banner989

banner974
İsias davasında ikinci gün
banner971
35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası bugün de devam ediyor.
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada dün sanıkların dinlenmesi ardından bugün aileler (müştekiler ) dinlenecek.
İkinci günün duruşması Türkiye saatiyle saat 09.00’da (KKTC saati 08.00) başladı.
Dün sabah 09.00 sıralarında başlayıp akşam 21.00’de sona eren 12 saatlik duruşmada sanıklar dinlenmişti.
Cumhuriyet savcısı tutuklu  bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek, duruşmanın bugün sabah 09.00’a ertelenmesine karar vermişti.
İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin kabulü ardından ilk dava dün görüldü.
Ailelerin “Olası Kast” için mücadelesi devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.