“İsias davası, cinayet davasına dönüştü”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, İsias Otel davasının son bilirkişi raporuyla “cinayet davasına” dönüştüğüne dikkat çekti

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, İsias Otel davasının yayımlanan son bilirkişi raporuyla “cinayet davasına” dönüştüğünü savunarak, yasa dışı fiiller ve kasıtlı ihlallerin hiçbir biçimde göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.

Kasıtlı fiillere imza atan sorumluların “olası kastla” ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılması taleplerini vurgulayan Dernek, “Bu olay, göz göre göre gelen bir cinayettir ve sorumluları hesap vermelidir.” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yaptığı yazılı açıklamada, 9 Eylül Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan son bilirkişi raporunun açıklanması ardından, 6 Şubat 2023’te Adıyaman Grand İsias Otel’in çöküşüyle hayatları altüst olan ailelerin, adaletin yerini bulması taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

“Bugün, kaybettiklerimizi geri getiremeyecek olsak da adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu katliamın doğal bir felaket değil; insan hayatını hiçe sayan kasıtlı fiiller zincirinin ve kanunsuzluklar sonucu olduğunun son bilirkişi raporu ile yeniden belgelendiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Canlarımızı geri getiremesek de, hem onların anısını yaşatmak, hem de gelecekte pek çok insanı yaşatmak için, bu kasıtlı fiillere imza atan sorumluların ‘olası kastla’ ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Görmezden gelinen onlarca güvenlik zafiyeti, rant hırsıyla ve kâr uğruna atlanan tedbirler ve bile bile yapılan yasa ihlalleri ortadadır. Son bilirkişi raporunda açıkça belirtilen her detay, bizim sevdiklerimizin hayatına mal olan sorumsuzluk zincirinin parçalarıdır. Bu yasadışı fiiller ve kasıtlı ihlaller, hiçbir biçimde göz ardı edilemez.”

Ailelerin, şu anda tutuksuz yargılanan sorumluların tutuklanmasını ve görevlerini ihmal eden kamu görevlilerinin yargılanması taleplerinin dile getirildiği açıklamada, “Adaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tekrar söylüyoruz. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesini, bu suçların en ağır cezalarla cezalandırılmasını ve benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

Şampiyon Meleklere adalet sözümüz var. Unutmuyoruz, vazgeçmiyoruz, affetmiyoruz!”

Öte yandan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “İsias Otel bilirkişi raporu olgularını değerlendiren hukukçularımız ve danışman ceza hukuku uzmanları ‘sanığın eyleminin sonucunda ciddi bir zarar oluşabileceğini öngörmesi ve bu olasılığı kabul etmesine rağmen eylemi gerçekleştirmesi durumu’ olarak tanımlanan olası kast ile ölüme sebebiyet verme suçunun unsurlarının oluştuğu kanaatine varmışlardır.” dedi.

Esendağlı, bilirkişi raporuna göre, bina sahibi ve müteahhit Ahmet Bozkurt’un İsias Otel’in sahibi olarak, projeye ve mevzuata aykırı inşaat süreçlerinden ve kaçak kat eklemelerinden doğrudan sorumlu olduğunu vurgulayarak, davadaki tüm sanıklara sorumluluk addedildiğini kaydetti.

Esendağlı, İsias Otel sanıkları ve Belediyedeki kamu görevlilerinin normal koşullarda otel olarak inşası tamamlanamayacak ve hizmete açılamayacak bir binayı, hile ve sahtekarlık teşkil edecek şekilde ruhsatlandırarak ve kamunun kullanımına açtığının bilirkişi raporunda yer aldığını kaydetti.

Esendağlı, 9 Eylül Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan ve 28 Ekim Pazartesi günü açıklanan İsias davası bilirkişi raporu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, raporda yer alan binanın yıkılma sebeplerini şu başlıklar altında değerlendirdi:

“Sabit Beton ve Malzeme Kusurları, Projeye Aykırı Kaçak Katlar ve Yapısal Değişiklikler, Etriye ve Donatı Eksiklikleri, Çekiçleme Etkisi İddiasının Gerçeği Yansıtmaması, Deprem Güçlerine Dayanacak Yapısal Hesaplamaların Eksikliği, Binaya Projeye Aykırı Asansör Eklenmesi, Deprem Güçlerine Dayanacak Yapısal Hesaplamaların Eksikliği, Binaya Projeye Aykırı Asansör Eklenmesi, Eksik Burulma Düzensizliği ve Yumuşak Kat Etkileri, Zemin Etüt Çalışmasının Zorunlu Olmasına Rağmen Yapılmaması ve İskan Belgesine İlişkin Bulgular.”

Esendağlı, bilirkişi raporunun; Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Haziran 2024 tarihli ara kararı ile dosyanın sevk edildiği bilirkişi heyetinin, dosyadaki tüm teknik rapor, görüş, olgu ve delilleri, ayrıca taraf avukatlarının iddia ve taleplerini de dikkate alarak yaptığı kapsamlı inceleme ve değerlendirmeleri içerdiğini kaydetti.