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İsias davası 3 Aralık’a ertelendi

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İsias davasının dünkü dördüncü duruşmasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmanın tarihini 3 Aralık olarak belirledi

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İsias davası 3 Aralık’a ertelendi
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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 35’i Şampiyon Melekler ve öğretmenleri olmak üzere 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının dördüncü duruşması dün yapıldı.

Duruşmada ara karar açıklandı.

Mahkeme ara kararına göre, bir sonraki duruşma 3 Aralık 2024'te yapılacak. 

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; sanıklar Efe Bozkurt, Halil Bağcı, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt hakkındaki adli kontrollerin aynen devamına karar verildi

Bunun yanında, mahkeme, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Bilirkişi Raporu’nun beklenmesine de hükmetti.

Kararın ardından açıklama yapan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkemenin verdiği kararlarının öngörülerine uygun çıktığını söyledi. Esendağlı, mahkeme heyetinin bilirkişi raporunun bir hafta on gün içinde mahkeme dosyasına gireceğini  ifade ettiğini belirterek, sanık avukatlarının ısrarlı şekilde talep ettikleri tahliye kararı çıkarılmasının ise reddedildiğini vurguladı. Esendağlı, İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nin bilirkişi raporlarının dosyaya girmesiyle artık esasa ilişkin duruşmaya geçileceğini kaydetti. 

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, Şampiyon Melekler ve turist rehberleri için adalet  arayışı çerçevesinde Adıyaman’da  olduklarını söyledi. 

“Adalet olası kastla gelmeli,  üçüncü bilirkişi raporuyla tüm gerçekler mahkeme heyetine sunulacak inanıyoruz biliyoruz” diyen Karakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü; 

“Bizim çocuklarımız Türkiye’nin geleceğini kurtaracak.  Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için mücadele ediyoruz. 3 Aralık’ta yine burada olacağız. Adalet için gerekeni yapacağız.”

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