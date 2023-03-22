“İşgalci varsa o da Rum tarafıdır”

Meclis Başkanı Zorlu Töre: “Kıbrıs’ta eğer bir işgal ve işgalci varsa o da Rum tarafıdır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclis Başkanı Annita Dimitru’nun Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan söylemlerini kınadı.

Töre, "GKRY liderlerinin son zamanlarda KKTC ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti aleyhine fanatik ve uzlaşmaz söylemlerine" işaret ederek, bunlardan bir tanesinin de, mevkidaşı GKRY Meclis Başkanı’nın; “kapalı Maraş, Karpaz ve sözde Münhasır Ekonomik Bölgedeki (MEB) politikalarıyla ilgili olarak Türkiye’yi hedef alan talihsiz açıklamaları” olduğunu kaydetti.

Töre, GKRY Meclis Başkanı’nın açıklamalarının, “esasen neden Kıbrıs diye bir sorunun var olduğunun” en sarih göstergesi olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorununu sözde ‘Türkiye’nin işgali’ olarak tanımlama zihniyeti, iki devletli çözüm siyasetimizin ne denli haklı ve meşru olduğunu ortaya koymaktadır. Kıbrıs Sorunu bir işgal sorunu değil, egemenlik sorunudur. Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkı ve Rum tarafı ile eşit siyasi statüsü kabul edilmiş olmasına rağmen, Kıbrıs Türk tarafı ayrımcılığa uğramakta ve Rum tarafı adanın tek yasal temsilcisi kabul edilmektedir. Dolayısıyla, Kıbrıs’ta eğer bir işgal ve işgalci varsa o da Rum tarafıdır.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sözde MEB içerisindeki faaliyetleri, Kıbrıs Rumlarının tek yanlı faaliyetlerine karşılık, mütekabiliyet esasına dayalı, KKTC ile işbirliği içerisinde attığı Kıbrıs Türklerinin müktesep ve içkin haklarını korumaya yöneliktir. Benzer şekilde, kapalı Maraş açılımımız da Devletimizin egemenlik sahası içerisindeki bir konudur ve uluslararası hukukla uyum içerisinde uygulamaya konulmaktadır. Bundan dolayıdır ki Türkiye’yi ve Türk Ordusu’nu ‘işgalci’, KKTC’yi de ‘sahte devlet’ olarak tanımlamak gerçeklikten uzaktır ve iki taraf arasındaki uzlaşı arayışına zarar vermektedir. Dolayısıyla, biz haklı davamızda egemen eşitliğimizi uluslararası camiaya er ya da geç tescil ettirene dek yolumuza devam edeceğiz. Kendileri de diledikleri mecraya diledikleri şikayeti yapabilirler. Ancak bu zihniyetle hiçbir yere varamayacaklarını da bilmeleri gerekmektedir.”

