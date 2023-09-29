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“İşgalci Türkiye değil Rum tarafıdır”

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ın ise Karabağ'da işgalci olduğunu iddia eden Rum Meclis Başkanı Dimitriu’ya tepki gösterdi

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“İşgalci Türkiye değil Rum tarafıdır”
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda, "Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ın ise Karabağ'da işgalci olduğunu" iddia eden Rum temsilciye tepki göstererek, "Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyet'i işgal eden Rum tarafıdır." dedi.
Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı.
Kurtulmuş, konuşması sırasında, kendinden önce kürsüye gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou'nun, Türkleri "işgalci" olarak gösteren sözler sarf ettiğini anımsatarak, tepki gösterdi.
Kurtulmuş, "Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ın ise Karabağ'da işgalci olduğunu" iddia eden Rum temsilcinin sözlerine ilişkin, "Kıbrıs'ta bir işgal vardır, doğru. Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil 1960'ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyet'i işgal eden Rum tarafıdır. Enosis yanlısı olan grupların Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmasına tabii ki Türkiye garantör ülke olarak seyirci kalamazdı ve seyirci kalmadı." ifadelerini kullandı.
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