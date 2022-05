‘İşgal’ pankartına polis soruşturması

Başbakan Üstel, TC Büyükelçiliği ve Meclisi önündeki eylemde bazı kişilerin Türkiye aleyhinde pankart açmasıyla ilgili Polis Müdürlüğünün gerekli soruşturmayı yapacağını açıkladı







Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde "İşgalci Türkiye" yönündeki pankartla ilgili polis soruşturması yapılacağını açıkladı.

TC Büyükelçiliği ve Cumhuriyet Meclisi önünde önceki gün yapılan eylemde bazı kişilerin Türkiye aleyhinde pankart açması Başbakan Ünal Üstel’in tepkisine yol açtı.

Başbakan Dt. Ünal Üstel, her türlü eylem ve protestoyu, demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirdiğini ancak siyasi gerçeklerle bağdaşmayan, kin ve nefreti körükleyen söylemleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, polisin gerekli soruşturmayı yapacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, muhalefet partilerinin ve Meclis dışındaki bazı radikal grupların dünkü eylemlerini üzülerek izlediğine işaret ederek, bu görüşlerin, KKTC vatandaşlarının görüşlerini yansıtmadığını belirtti.

Üstel, “Türkiye işgalci değil, bu adaya kalıcı barışı getiren ülkedir. Türkiye bu adadan gitmeyeceği gibi, sadece Türklere değil, Rumlar’a da barışı getiren, adamızın bütününün garantörüdür” dedi.

Başbakan Üstel’in konuyla ilgili açıklaması aynen şöyle:

“Ülkemizde her türlü eylem ve protesto, demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirdiğim bir olgudur. Buna da sonuna kadar sahip çıkmak, hepimizin vatandaşlık görevidir.

Zor bir dönemde görev aldık, sorunların üstesinden gelmek için de adım adım, ama çok mesai harcayarak çalışmaya devam edeceğiz. Muhalefet partilerinin ve Meclis dışındaki bazı radikal grupların, demokratik eylem hakkını, uluslararası siyasi gerçeklerle de bağdaşmayan, kin ve nefreti körükleyen bir şekilde kullanmasını üzülerek izledim. Bu görüşler, KKTC vatandaşlarının görüşlerini yansıtmıyor.

Türkiye işgalci değil, bu adaya kalıcı barışı getiren ülkedir. Türkiye bu adadan gitmeyeceği gibi, sadece Türklere değil, Rumlar’a da barışı getiren, adamızın bütününün garantörüdür. Bu uluslararası anlaşmalardan öte, tarihsel bağımız ve zor günlerdeki desteği ile Anavatan Türkiye, güven içerisinde yaşamamızı sağlayacak adımları atan tek ülkedir.

Her türlü demokratik hak ve özgürlüğü ayaklar altına alan bu söylemleri kabul etmem mümkün değildir. Yasal olarak, Polis Genel Müdürlüğü’müz gerekli soruşturmayı yapacaktır. Eylem bir hak, ama toplumu bölmeye, Anavatan ile aramıza kim be nefret tohumları ekecek bu tür davranışlara aynı hoşgörü ile bakmamız mümkün değildir. Bu vesile ile sözlerimin sonunda halkımıza da sağduyulu davranma ve bu tür provakatif hareketlere prim vermeme çağrısı yapıyorum”