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“İşçilerin maaşlarından iki aylık artış çalındı”

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Türk-Sen, asgari ücretlilere hayat pahalılığı artışlarının Eylül’den itibaren verilmesi kararı alınarak işçilerin maaşlarından iki aylık artış çalındığını belirtti

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“İşçilerin maaşlarından iki aylık artış çalındı”
 
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, net 4324 TL olarak belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve çalışanların açlığa mahkum edildiğini ileri sürdü.
Türk-Sen’in  yeni belirlenen asgari ücreti reddettiğini belirten Bıçaklı,  ilgilileri bu konuyu bir daha gözden geçirmeye davet etti.
Bıçaklı yazılı açıklamasında, “Ayrıca otuz bin TL maaş alan bakan ve milletvekilleri hayat pahalılığı artışlarını temmuz ayından itibaren almalarına rağmen üç bin sekiz yüz TL maaş alan asgari ücretlilere hayat pahalılığı artışları eylül ayından itibaren verilmesi kararı alınarak işçilerin maaşlarından iki aylık artış çalınmıştır” dedi.
 
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