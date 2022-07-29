İşçilere 2 bin 884 TL, vekillere 24 bin TL artış

Bir milletvekilinin maaşına 24 bin 500 TL artış gelirken, emekçilere 2 bin 884 TL artış verilecek



Asgari ücret 2 bin 884 TL artışla net 8 bin 600 TL olurken, kamu çalışanlarına yapılan yüzde 56 artışla en düşük memur maaşı 13 bin TL olacak.

Böylece bir milletvekiline 24 bin 500 TL artış olurken, emekçilere 2 bin 884 TL artış verilecek.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, asgari ücret tespit komisyonunun yeni asgari ücreti net 8 bin 600 TL olarak belirlemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Beklendiği gibi hükümet ve işveren takımı iş birliği yaparak, ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürdükleri özel sektör çalışanlarına sefalet ücretini uygun görmüştür “ diyen İzzet İzcan, “ Bir milletvekiline 24 bin 500 TL artışı uygun gören egemen kesim, emekçilere 2 bin 884 TL artış vererek, gidin ölün demiştir” dedi.

“Bu ne biçim sosyal devlet anlayışıdır” diye soran İzzet İzcan, “ İstense küçük esnafa güçlü sigorta ve ihtiyat sandığı desteği verilebilir ve çok daha uygun asgari ücret belirlenebilirdi “ dedi.

İzcan yaptığı açıklamada, “yabancı sermayeye kucak açan, kayıt dışı ekonomiye göz yuman, zenginden vergi almayan sermaye yanlısı UBP koalisyon hükümetinin başka türlü davranmasının beklenmeyeceğini” savunarak, ‘hükümet bizim işimiz’ diyen emek düşmanı partileri tanıma çağrısında bulundu.

BASS

Öte yandan Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (Bass) dar ve sabit gelirlilerin devlet eliyle açlığa ve yoksulluğa itildiğini savundu.

Sendika adına açıklama yapan Genel Sekreter Ali Yeltekin, dün belirlenen 8 bin 600 TL’lik asgari ücreti eleştirerek, asgari ücretle çalışanların açlığa, sefalete itildiğini, işverene ise daha fazla servet ve çalışanları sömürmek için fırsat verildiğini savundu.

Yeltekin, hükümeti sermayeye teslim olmak, milli ve manevi değerlerin yitirilmesine, kültürün yok olmasına seyirci kalmakla suçladı.

Bir milletvekilinin 24 bin 500 TL artış alacağını belirten Yeltekin, “Ekmek-süt alacak parası olmayan asgari ücretlinin 2 bin 884 TL artış alması siyasetin şark kurnazlığını ortaya koydu” dedi.

Yaşananları tiyatro diye niteleyen Ali Yeltekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı sermayenin sözcülüğünü yapmakla suçladı, devleti temsil eden komisyon üyelerinin yüzde 56,76’lık artışı cebine koyacağını söyledi.

