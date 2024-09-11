banner913
banner932
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
11 0
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
18 0
 
72 yaşında hapse gitti
72 yaşında hapse gitti
18 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
28 0
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
29 0
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
84 0
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
29 0
banner1032

İşçiler ölümden döndü

banner1020

Boğazköy’deki Ağırdağ - Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı’nın tribün inşasında vincin kaldırma kolunun kopması sonucu meydana gelen iş kazasında üç işçi yaralandı

banner1045
İşçiler ölümden döndü
banner971

Boğazköy’deki tribün inşasında meydana gelen iş kazasında yaşları 36 ile 51 arasında değişen üç kişi yaralandı.

İş kazası dün 11.45'te Ağırdağ - Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı tribün inşasında oldu.

51 yaşındaki isminin baş harfleri D.K. sorumluluğundaki seyyar motorlu vinç kamyonun vinç kolu kırma boğumu kaynak kısmından kırıldı.

O esnada tribün bağlantısı ve montajı yapan 51 yaşındaki Engin Yılmazoğulları, 48 yaşındaki Savaş Dağkuş ve 36 yaşındaki Yarash Bebitov yaralandı. Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında vinç operatörü 51 yaşındaki isminin baş harfleri D.K tutuklandı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.