İşçiler ölümden döndü

Boğazköy’deki Ağırdağ - Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı’nın tribün inşasında vincin kaldırma kolunun kopması sonucu meydana gelen iş kazasında üç işçi yaralandı

Boğazköy’deki tribün inşasında meydana gelen iş kazasında yaşları 36 ile 51 arasında değişen üç kişi yaralandı.

İş kazası dün 11.45'te Ağırdağ - Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı tribün inşasında oldu.

51 yaşındaki isminin baş harfleri D.K. sorumluluğundaki seyyar motorlu vinç kamyonun vinç kolu kırma boğumu kaynak kısmından kırıldı.

O esnada tribün bağlantısı ve montajı yapan 51 yaşındaki Engin Yılmazoğulları, 48 yaşındaki Savaş Dağkuş ve 36 yaşındaki Yarash Bebitov yaralandı. Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında vinç operatörü 51 yaşındaki isminin baş harfleri D.K tutuklandı.

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