banner583
banner590
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
31 0
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
35 0
 
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
249 0
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
27 0
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
21 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
20 0
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
26 0
banner529
banner570

İşçiler gece kulüplerinde kaldı

banner476

Aralık ayının başından bu yana bine yakın narenciye işçisinin ülkeye giriş yaptığı, gelen işçilerden bir kısmının Gemikonağı’ndaki yurtlarda, bir kısmının ise kapalı halde bulunan Girne’deki gece kulüplerinde kaldıkları öğrenildi

İşçiler gece kulüplerinde kaldı

Aralık’tan bu yana bin kadar narenciye işçisi ülkeye geldi, bazıları gece kulüplerinde karantinaya girdi.
Kalkanlı’da geçtiğimiz yıl çıkan yangından zarar gören alanı düzenlemek adına ülkeye getirilen 32 işçinin “ormandaki bir konteynırda karantina girdiklerinin” ortaya çıkmasının ardından, şimdi de, ülkeye getirilen narenciye işçilerinin bazılarının, “Girne’deki ‘kapalı haldeki’ gece kulüplerinde karantinaya girdikleri” öğrenildi.
Kıbrıs Postası’na konuşan Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, Aralık ayının başından bu yana bine yakın narenciye işçisinin ülkeye giriş yaptığını, 500 kadar işçinin de ‘esas hasat zamanı’ olan Şubat ayı başına kadar gelmeye devam edeceğini kaydetti.
Akçın, gelen işçilerden bir kısmının Gemikonağı’ndaki yurtlarda kaldığını, bir kısmının ise “şu an kapalı halde bulunan” Girne’deki gece kulüplerinde kaldığını ifade etti. Birlik Başkanı, işçilerin hangi gece kulübünde karantinaya girdiğini bilmediğini ifade ederek, karantina süreçlerinin 10 gün sürdüğünü, aralarında pozitif vakaya rastlandığına dair bir duyum almadığını kaydetti.
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.