İşçiler gece kulüplerinde kaldı

Aralık ayının başından bu yana bine yakın narenciye işçisinin ülkeye giriş yaptığı, gelen işçilerden bir kısmının Gemikonağı’ndaki yurtlarda, bir kısmının ise kapalı halde bulunan Girne’deki gece kulüplerinde kaldıkları öğrenildi



Aralık’tan bu yana bin kadar narenciye işçisi ülkeye geldi, bazıları gece kulüplerinde karantinaya girdi.

Kalkanlı’da geçtiğimiz yıl çıkan yangından zarar gören alanı düzenlemek adına ülkeye getirilen 32 işçinin “ormandaki bir konteynırda karantina girdiklerinin” ortaya çıkmasının ardından, şimdi de, ülkeye getirilen narenciye işçilerinin bazılarının, “Girne’deki ‘kapalı haldeki’ gece kulüplerinde karantinaya girdikleri” öğrenildi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, Aralık ayının başından bu yana bine yakın narenciye işçisinin ülkeye giriş yaptığını, 500 kadar işçinin de ‘esas hasat zamanı’ olan Şubat ayı başına kadar gelmeye devam edeceğini kaydetti.

Akçın, gelen işçilerden bir kısmının Gemikonağı’ndaki yurtlarda kaldığını, bir kısmının ise “şu an kapalı halde bulunan” Girne’deki gece kulüplerinde kaldığını ifade etti. Birlik Başkanı, işçilerin hangi gece kulübünde karantinaya girdiğini bilmediğini ifade ederek, karantina süreçlerinin 10 gün sürdüğünü, aralarında pozitif vakaya rastlandığına dair bir duyum almadığını kaydetti.

