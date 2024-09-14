İşçi tarafı yüzde 19.19 artış istiyor

İşçi tarafı, asgari ücrete yüzde 19,19 oranında artış istedi. Üzerinde “Yoksullaşmaya hayır" yazılı tişörtle toplantıya katılan Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, sadece gıda harcamasının 35 bin 170 TL olduğunu söyledi ve yoksulluk sınırının 72 bin 570 TL olduğunu belirtti

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, üzerinde “Yoksullaşmaya hayır" yazılı tişörtle toplantıya katıldığını belirtti.

Serdaroğlu, hükümet yetkililerinin “ağustos böceği” gibi uyuduğunu öne sürdü.

“Biz, memleketimizde üç tane market seçtik. Sadece gıda harcaması 35 bin 170 TL tutuyor.” ifadesini kullanan Serdaroğlu, bunun sadece gıdayla bitmediğini söyledi.

Serdaroğlu, “Merkezi İhale Komisyonu kararıyla cezaevinde günlük sadece yemek giderleri 988 TL, aylık 27 bin 990 TL.” diye konuştu.

Asgari ücret toplanmadan zamların arttığına dikkat çeken Serdaroğlu, Rum tarafında öğrenci başına 150 Euro yardım verdiğini belirterek, “Bizim insanlarımız 2-3 bin TL’ye bir çanta alıyor.” dedi.

Yaşananların sebebinin asgari ücretin artmasından dolayı olmadığını vurgulayan Serdaroğlu, yanlış yapılan politikalardan dolayı bu durumda olduklarını savundu.

“Gerçeği göreceğiz ve gerçeği yaşayacağız. Hükümet, elektriğe zam yapıp enflasyonu kendi elleriyle daha fazla tetikledi. Mal ve hizmetler artarken hiç bir denetim yok. Asgari ücretlinin günahı nedir?” diye konuşan Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak, ‘yüzde 19,19 oranına da evet’ dediklerini kaydetti.

Serdaroğlu, ne olursa olsun hiçbir şeyin asgari ücretle geçimini sağlayan insanlardan daha önemli olmadığına dikkat çekti.

İstikrarlı bir şekilde yoksullaşmaya gittiklerini öne süren Serdaroğlu, yoksulluk sınırı araştırması yaptıklarını ve yoksulluk sınırının “72 bin 570 TL” olduğunu belirterek bunun sorumlusunun yanlış yapılan politikalar olduğunu savundu.