İşçi-işveren %12, 95 koşullu artış, Hükümet % 11 diyor

Asgari ücreti belirlemek amacıyla üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında, işçi ve işveren tarafları asgari ücretin 4 bin 925 TL olması konusunda fikir birliğine varmasına rağmen, hükümet yüzde 11 artış önerdi. Komisyon salı günü yeniden toplanacak



2021 yılının ikinci asgari ücreti dünkü toplantıda yine belirlenemedi.

Toplantı sonrası açıklama yapan işçi ve işveren temsilcileri, işçi ve işverenin % 12,95 artışta koşullu uzlaşıldığını, hükümet kanadının ise %11 artıştan yana öngörüde bulunduğu ifade etti.

İşçi ve işveren tarafı, toplantıda sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesi yönünde koşul sunduklarını da kaydetti.

Komisyonun salı günü 11.00’de yeniden toplanıp, Bakanlar Kurulu’ndan çıkak olan kararın değerlendirileceği de ifade edildi.

Brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olan asgari ücret en son 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Gelinen aşamada yapılan açıklamalar baz alınarak, bahsi geçen % 12,95’lik artışla asgari ücretin brüt olarak 4 bin 970 TL olması öngörülüyor.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan işçi temsilcisi Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu, gelinen aşamayı şöyle değerlendirdi:

“Devletin gayesi, işçi ve işverenin sıkıntıları değildir. Hükümet %11 oranında artışı oyladı. Bu ücretle işçinin geçinip geçinemeyeceğine bakmaksızın, bir an önce asgari ücret belirlensin istediler. Oyumuz ret oldu. Öneri sunduk ve Bakanlar Kurulu’na iletmelerini istedik. Biz %12,95 artış öngördük. İşverenler bunu şartlı olarak kabul etti, hükümet ise ret dedi. Hükümet edenler buna onay vermedi. Yapılması gereken şeyleri yapmıyorlar, bizi zorda bırakıyorlar. İşçi ve işveren sıkıntıda, pandemi devam ediyor, çözümü bulacak olan, bulması gereken hükümettir. %11’lik artışla bir işçi evine ekmek götürebilecek mi anketi yapsınlar. Akıl yoluyla çözüm bulsunlar. Oybirliği çıkabilirdi ama devlet işçiye günü kurtarmak adına ücret öneriyor. Bakanlar Kurulu’na göndermek üzere karar alınmıştır. Biz işçi tarafı olarak % 12,95 artış ile 4 bin 970 brüt olan asgari ücreti Bakanlar Kuruluna koşullu olarak gönderdik.” dedi.

Serdaroğlu hükümetin önceki dönemlerde “işverenlerin de düşünülmesi gerek” derken şu an farklı bir tutum izlediğini söyledi.

İşçilerin şu an işsizlikle tehdit edildiğini kaydeden Serdaroğlu, ülkede ciddi bir kriz yaşandığını ifade etti.

İlk defa işverenlerin, işçilerin mevcut asgari ücretle geçinemeyeceğini gördüğünü ve devlete bu yönde mesaj verdiğini dile getiren Serdaroğlu, yaşanabilecek asgari ücreti belirlemek ve işvereni ayakta tutmak için gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.

ARHUN: “ÜMİTLİYİZ”

Toplantının iyi bir atmosferde geçtiğini kaydeden Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun ise, toplantıda somut rakamların ortaya konduğunu kaydetti. Mevcut durumda bile işverenlerin yatırımlarını yapmakta zorlandığını, devlet desteğinin de bu nedenle devam etmesi gerektiğini kaydeden Arhun, “Kötüye giden iş insanlarının üzerine daha fazla yük bindirilirse bu yük kaldırılamaz” dedi.

Arhun, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Çok iyi bir toplantı oldu, çalışan kanadıyla bir yere vardık. Ortak bir yaklaşımla bir noktaya vardık, devlet katkısının da yatmasının, devam etmesi gerektiği koşulunu ortaya koyduk. Bize göre en doğrusu budur. Bu durumun Bakanlar Kurulu’ndan geçeceğine ümitliyiz. Çünkü bu alınan kararın uygulamaya girmesi ülkeyi kurtaracaktır, en iyi olan budur. Her kesimi rahatlatan karar budur.” dedi.

Metin Arhun, sosyal sigorta prim desteğinin 4 ay daha karşılanması talebinin ilgili mercilere iletilmesi ve Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi kararı alındığını dile getirdi. Ne Bakanlık ve Bakanlar Kurulu’nda bu yönde bir gelişme olmadığını söyleyen Arhun, bu konuda sivil toplum örgütlerinin açıklamalarına da işaret etti.

Arhun, Sosyal Sigortalar Kurumu’na önem verdiklerini ancak bu kurumun sadece kendileri ayakta kalırsa ayakta kalabileceğini de söyledi.

Çalışanların işverenin zor durumda olduğunu ve işverenin zor durumda kalmasının çalışana zarar vereceğini anladığını kaydeden Arhun, mevzubahis kaynağın 100-120 milyon TL gibi bir rakam olduğunu ve bunu yaratmanın zor olmadığını belirtti.

YAYLALI

Öte yandan Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı, asgari ücretin, komisyonun yetkisi dışında olan başka bir koşula bağlanamayacağını kaydetti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, devlet tarafı asgari ücrete brüt 4 bin 884, net 4 bin 249 TL olacak şekilde yüzde 11 oranında artış yapılması şeklinde somut öneri sunduğunu belirtti.

Bu önerinin toplantıda bulunan 4 devlet temsilcisinin olumlu oyuna karşılık 3 işçi ve 5 işveren temsilcisinin oyu ile reddedildiğini kaydeden Yaylalı, “Belirlenecek asgari ücret, komisyonun yetkisi dışında olan başka bir koşula bağlanamaz” dedi.

Yaylalı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantıda yapılan müzakereler çerçevesinde devlet tarafı asgari ücrete brüt 4 bin 884, net 4 bin 249 TL olacak şekilde yüzde 11 oranında artış yapılması şeklinde somut öneri sunmuştur. Bu öneri, toplantıda bulunan 4 devlet temsilcisinin olumlu oyuna karşılık 3 işçi ve 5 işveren temsilcisinin oyu ile reddedilmiştir.

Bu öneri sonrasında toplantıya verilen kısa arada işçi ve işveren tarafı ortak bir değerlendirme yaparak, hiçbir işletme kapsam dışında bırakılmayacak şekilde, sosyal sigorta yatırımlarına yapılan yüzde 11’lik işveren katkısının devlet tarafından karşılanması ve asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL yapılması( her iki önerinin aynı anda yürürlüğe girmesi koşulu ile) önerisini getirmiştir. Önerilerden herhangi birinin tek başına geçerli olmayacağına özellikle vurgu yapılmıştır. Devlet tarafı temsilcileri bu karara, asgari ücretin belirlenmesinin, komisyonun yetkisi dışında olan bir başka koşula (sosyal sigorta işveren katkılarının devlet tarafından karşılanması) bağlanmasının mümkün olamayacağı gerekçesiyle ret oyu kullanmıştır. Toplantıda görüşülen hususlar ve yapılan öneriler bir tutanak ile kaydedilmiş olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’nun bilgi ve görüşlerine getirilecektir.”