İşbirliğini güçlendirecek anlaşma

Türkiye ile KKTC arasında “KKTC Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin Protokol”, “Çevre ve Şehircilik Alanlarında Bakanlar Bildirisi”, “Tapu 2024-2025 Eylem Planı” imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında bu kapsamda “KKTC Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin Protokol”, “Çevre ve Şehircilik Alanlarında Bakanlar Bildirisi”, “Tapu 2024-2025 Eylem Planı” imzalandı.

Protokollere imza koyan Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, imza töreni öncesinde toplantı yaptı. Lefkoşa Concorde Otel'de yer alan toplantı sonrası, iki ülke arasında “Çevre alanında işbirliği, Şehircilik alanında işbirliği, CBS protokolü ve Tapu Eylem Planı” üzerine anlaşma imzalandı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, açılış konuşmasında, protokollerin, ülkenin geleceğine yönelik işbirliğinin devamı olacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, Kıbrıs Türk halkının itibarı, refahı için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi ve Erdoğan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve izolasyonlara son verilmesi çağrılarını anımsattı.

TOKİ’nin Türkiye ve KKTC’de yaptığı çalışmaları anlatan Kurum, Kapalı Maraş'ın açık hava müzesi olması çalışmaları yanında, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis inşaatını incelediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis inşaatının yılbaşına kadar tamamlanacağını belirten Kurum, Millet bahçesi ile cami inşaatının da 2025 Haziran ayına kadar tamamlanacağını söyledi.

Yüksek mahkeme ve kütüphane süreci için de çalışmaların başladığını ifade eden Kurum, kasım ayında ihale, aralıkta da inşaat sürecinin başlayacağını kaydetti.

Vatandaşa hızlı, verimli, kaliteli hizmetlerin verilmesini amaçladıklarını ifade eden Kurum, iklim değişikliği ile ilgili de adımlar atacaklarını, çöp ayrıştırma, çevre, şehircilik gibi alalarda adımlar atacaklarını, atıkların gelecek için değerlendirileceğini belirtti.