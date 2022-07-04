“İşbirliği önerileri yeni değil”

HP Başkanı Özersay, Tatar tarafından Rum tarafına yapılan işbirliği önerilerinin yeni olmadığını, yıllardır HP tarafından ortaya konulan önerilerden esinlenilerek hazırlandığını vurguladı ve her iki tarafa “önerilerinizi masaya uzlaşmaya çalışın” çağrısı yaptı



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Kıbrıs Rum tarafına yapılan işbirliği önerilerinin yeni olmadığını, yıllardır Halkın Partisi tarafından ortaya konulan önerilerden esinlenilerek hazırlandıklarının anlaşıldığını vurgulayarak her iki tarafa da “kapsamlı çözümü beklemeden oturun ve ekonomik sıkıntılar yaşanan böyle bir dönemde önerilerinizi masaya yatırıp sonuç almaya, ortak bir noktada buluşmaya, uzlaşmaya çalışın” çağrısı yaptı. Özersay yaklaşık 5 yıl önce Halkın Partisi’nin “Çözüm İçin Çözümden Önce İşbirliği” vizyonunu ortaya koyduğunu, zaman içerisinde Kıbrıs’ta ve uluslararası alanda bu işbirliği yaklaşımının genel bir kabul görmeye başladığını anımsatarak Halkın Partisi’nin yıllar önce yaptığı doğal gaz ve mülteciler konularındaki işbirliği önerilerini örnekleriyle ve tarihleriyle anlattı.

Halkın Partisi lideri Kudret Özersay Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan önerilerin geliştirilmesinde Halkın Partisi’nin ciddi katkısı olduğunu ve endişelerinin bu konularda da kapalı Maraş’ın açılması örneğinde olduğu gibi orijinal düşüncenin sonradan uygulamada bozulması ve deforme edilmesi olduğunu dile getirdi. Özersay açıklamasında “bu önerilerin de kapalı Maraş örneğinde olduğu gibi orijinal düşüncenin deforme olması durumuyla karşılaşmamasını diliyoruz. 3 yıl önce Washington’daki düşünce kuruluşlarında konuşma yaparak çözümden önce doğal gaz konusunda şirketler üzerinden işbirliği modeli düşüncemizi açıklamıştık. Yine 3 yıl önce düzenlenen Büyükelçiler Konferansında çözümden önce mülteciler konusunda işbirliği düşüncesini ortaya koymuştuk. Ardından sayın Akıncı Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı olarak, Bakanlıktaki ekip arkadaşlarımla birlikte doğal gazda işbirliği için iki ayrı öneriyi sayın Akıncı’ya sunmuştuk. Bunlardan biri ortak komite kurulması önerisi, diğeri ise şirketler üzerinden işbirliği yapılması önerisiydi. O dönemde sayın Akıncı ortak komite önerimizi Kıbrıs Rum liderine yapmayı daha uygun bulmuştu. Şimdi Sayın Tatar’ın Rum liderine yaptığı şirketler üzerinden işbirliği önerisi 2 yıl önce Cumhurbaşkanlığına verdiğimiz taslak öneridir”.

HP lideri Özersay hem Kıbrıs Rum tarafının hem de Kıbrıs Türk tarafının bu süreçten bir statü kazanımı elde etmeye çalışmaması gerektiğini aksi halde boşa kürek çekilmiş olunacağını vurguladı. Özersay açıklamasında “önemli olan gerek Kıbrıs Türk tarafının gerekse Kıbrıs Rum tarafının bu konularda masaya oturup müzakere etmeye ve bir orta yol bulmaya hazır olmalarıdır. Bu açıdan Kıbrıs Rum tarafının da bazı açılardan bilindik güven yaratıcı önerilerinin bazı unsurlarının değerlendirilerek Kıbrıs Türk önerileriyle birlikte ele alınması gerekir. Bu ekonomik zorluklar yaşanırken bir yandan doğrudan uçuşlar, diğer yandan elektrik ve mülteciler konularında kapsamlı çözümü beklemeden anlamaya varmaya çalışmak en doğru yaklaşım olacaktır” dedi. Özersay hem Kıbrıs Türk tarafının yaptığı işbirliği önerilerini hem de Kıbrıs Rum tarafının yaptığı güven yaratıcı önerileri birlikte ele almanın daha doğru olacağını, Kıbrıs Rum tarafının önerilerinin mevcut halinin kabul edilemez olduğunu ancak bazı unsurlarının değerlendirilebileceğini vurguladı.

