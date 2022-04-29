İşbirliği artarak devam edecek

TC Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Genel Müdürü Soyalan’ın davetlisi olarak adaya geldi. Yapılan görüşmelerde iki ülke polis teşkilatı arasında, geçmişe dayanan işbirliğinin artarak devam edeceği belirtildi

T.C. Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, beraberindeki heyet ile Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın (PGM) davetlisi olarak KKTC’ye gelerek Polis Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.Aktaş’ın, Polis Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan Güvenlik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, iki ülke polis teşkilatları arasındaki polisiye konular ele alındı.Aktaş ve Soyalan başkanlığında, iki ülke polis teşkilatı yetkililerinin de katılımı ile gerçekleşen toplantıda; suç ve suçlulara ilişkin operasyonel işbirliği konularının yanı sıra eğitim, teknik alt yapı ve araç gereç konuları görüşüldü.Toplantıda iki ülke polis teşkilatı arasında, geçmişe dayanan işbirliğinin artarak devam edeceği vurgulandı.Aktaş ve heyeti, temaslarının ardından dün ülkemizden ayrıldı.