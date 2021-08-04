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İşadamlarından GÜNSEL’e tam not

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ASKON ve GİAD heyeti, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret etti. ASKON Başkanı Orhan Aydın, GÜNSEL’in performansını “Harika” olarak nitelendirdi ve “Hızlanmasından, yol tutuşuna kadar çok etkileyici bir performansa sahip” dedi

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İşadamlarından GÜNSEL’e tam not
 
 
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) üyeleri KKTC’de gerçekleştirdikleri temaslar kapsamında GÜNSEL’i de ziyaret etti. ASKON’un ziyaretine Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) de katıldı. ASKON ve GİAD üyesi iş insanları, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde bulunan sürüş alanında GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirdikten sonra üretim tesislerini de gezerek aracın özellikleri ve seri üretim hazırlıkları ile ilgili de detaylı bilgiler aldı.
Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın açıklamalarda bulundu.
Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Türkiye iş dünyasının önemli bileşenlerinden Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ile Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği üyesi iş insanlarımızı evimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk” dedi. Prof. Dr. Günsel, “GÜNSEL’in seri üretim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğimiz bir dönemde gerçekleşen ziyareti son derece anlamlı ve değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından açıklama yapan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın ise GÜNSEL’in performansını “Harika” olarak nitelendirdi. “GÜNSEL, hızlanmasından, yol tutuşuna kadar çok etkileyici bir performansa sahip” diyen Aydın, “Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bize bu gururu yaşattıkları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum” ifadesini kullandı. 
 
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