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İŞAD Karavezirler’i ziyaret etti!

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İŞAD Karavezirler’i ziyaret etti!
Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcüoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün (01.09.2020), Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.
Nezaket amaçlı gerçekleşen ziyarette Başkan Ali Karavezirler, İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcüoğlu ve beraberindekilere Değirmenlik Belediyesi’nin icraatları hakkında bilgi verirken, Başpınar projesi ile ilgili görsel sunum da yaptı.
Bölgemizin çehresini değiştiren peyzaj çalışmaları ile ilgili de görsel sunum ve açıklama yapan Karavezirler,  İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcüoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine, yapacakları yatırımlardan dolayı bölgemizi seçtikleri için teşekkür etti ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 
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