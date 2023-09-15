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İŞAD, İstanbul Temsilciliği’ni açtı

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), İstanbul’da temsilcilik açtı. İŞAD İstanbul temsilcisi olarak Fevzi Uzel göreve getirildi.

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İŞAD, İstanbul Temsilciliği’ni açtı
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İŞAD’dan yapılan açıklamaya göre, açılışa Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yanı sıra İSAD Başkanı Enver Mamülcü ile bazı dernek yöneticileri,KKTC İstanbul Konsolosu ve idari ateşeleri, İSİFED Başkanı ve heyeti, İOSİD Asbaşkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, KSİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ülke yatırımcılarından Taş Yapı Direktörü ve İstanbul iş dünyasının bazı simaları katıldı.
Açılışta konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İŞAD’ı cesur girişiminden dolayı tebrik ederken, gereken tüm desteği vereceğinin sözünü verdi ve hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, İŞAD'ın kendine ve vizyonuna yakışır bir adım attığını, bu tarz girişimlerin ülkenin iş dünyasını da cesaretlendireceğini belirterek, iş birlikteliklerinin artması ile ülke halkının refahının artmasının yanı sıra uluslararası pazarda rol alan girişimcileri ortaya çıkaran bir sonucu olacağına inandığını söyledi.
Açılışta konuşan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü de, Türkiye Cumhuriyeti iş dünyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş dünyası arasındaki iş birliğinin artmasına yönelik atılan adımın ülkeye kısa zamanda olumlu yansımaları olacağına inanç belirtti.
Mamülcü, en kısa sürede ülkeye yeni yatırımları kazandırmak adına yatırım yapılması için öncü ve güçlü adımlar atılması çağrısında da bulundu. Açıklamaya göre, Mamülcü’nün çağrısı üzerine İSİFED (İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi, İBAK ve İKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan İbak, projesi hazır olan İŞAD Ticaret Merkezi projesine tam yatırım destek sözü verdi.
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