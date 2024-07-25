İş yerlerini kim denetliyor?

Kısa bir arayla elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybeden iki işçinin ardından, gözler iş yerlerinde yeterli denetimin yapılıp yapılmadığına çevrildi

Ülkede son dönemlerde elektrik akımına kapılan işçi sayısı artarken, gözler iş yerlerindeki denetimlere çevrildi

Ülkedeki sendikalar ve bazı siyasi çevreler tarafından ‘iş cinayeti’ olarak adlandırılan iş kazalarının artışta olduğu vurgulanırken, son dönemde elektrik kaynaklı iş kazalarında artış olduğu dikkati çekti.

Kısa bir arayla elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybeden iki işçinin ardından gözler iş yerlerinde yeterli denetimin yapılıp yapılmadığına çevrildi. İki farklı otelde bir hafta arayla meydana gelen iki iş kazasında elektrik akımına kapılan 19 ve 38 yaşındaki iki işçi hayatını kaybetti. Polis olaylara ilişkin açıklama yaparken, kazaların yaşandığı iş yerlerinden hiçbir açıklama gelmedi. İş yaşamında işçilerin eğitimsizliği ve yetersiz denetimlerin sonuçlarının bilançosu ağır olurken, ölümle sonuçlanan iki iş kazasında ‘ölüme sebebiyet verme’ suçlarından 3 kişi Girne 3 kişi de İskele ’de tutuklandı.

Sürekli elektrik sorunu ile gündemde olan Yeni Havalimanı’nda da peş peşe yaşanan elektriğe bağlı iş kazalarında biri ağır iki kişi ciddi şekilde yaralanmıştı. Mart ayında taşeron şirkette çalışan bir işçi alçak gerilim panosunda yetkisiz işlem yaparak patlamaya sebebiyet vermişti. Sadece KIB-TEK’in yetkisinde olan bir alanda işlem yapmaya çalışan işçi panonun patlaması ile kollarından yaralanmıştı. Yine mart ayında Havaalanı’nda yetkisi olmadığı halde işlem yapmaya çalışan bir işçi trafoyu patlatmış, yara almadan kurtulmuştu. Nisan ayında elektrik trafosunda işlem yapan bir işçi de trafonun patlaması ile ağır yaralanırken, meydana gelen 3 iş kazasının “sessiz sedasız” bir şekilde kapatılması büyük tepki toplamıştı.

Çatalköy’de arızalı LED ekranı tamir etmeye çalışırken yaşamını kaybeden 19 yaşındaki Barış Erdoğan ve İskele’de bir otelin süs havuzunun elektrik tesisatını yaparken elektrik akımına kapılarak yoğun bakımda yaşamını kaybeden 38 yaşındaki Murat Çallı’nın ölümü sonrası, iş yerlerinin kimin tarafından, nasıl denetlediği soruları sorulmaya başlandı. Vatandaşlar ülkede elektrik sorunu yaşanırken, iş yerlerinde bu tarz kazaların nasıl ve hangi şartlarda oluştuğuna dair açıklama beklediklerini kaydetti.

