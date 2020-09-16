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İş yerlerine sıkı denetim

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Polis Lefkoşa'da, Covid 19 önlemleri kapsamında iş yerlerine denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

İş yerlerine sıkı denetim

Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurullarının Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler kapsamında aldıkları kararlar uyarınca dün 10.30-11.45 arasında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren marketler, bankalar, giyim mağazaları, spor salonları ve restoranlarda Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Lefkoşa Kaymakamlığı ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, denetlemeye tabi tutulan iş yerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
 
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