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İş yerleri ve eğlence mekanlarına sıkı denetim

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İçişleri Bakanlığı öncülüğünde belediye ve Polis teşkilatından alınan destekle 6 ilçede 200 iş yeri denetlendi

İş yerleri ve eğlence mekanlarına sıkı denetim
 
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın talimatıyla İlçe Emniyet Kurullarının 18 Ağustos’ta 6 ilçede yaptığı değerlendirme toplantıları sonrasında covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, belediyelerden de alınan destekle önceki gün, birçok iş yeri ve eğlence mekânlarında denetimler gerçekleştirildi. 
Önceki gün belediye ve Polis teşkilatından alınan destekle 6 ilçede yaklaşık 200 iş yeri denetlendi.
Denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği bildirilen açıklamada,  şunlar kaydedildi:
“İçişleri Bakanlığı tarafından covid-19 ile mücadelenin ilk aşamasından beri halk sağlığının korunması, bulaş riskinin azaltılması için 6 ilçede gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra halkımızın bilinçlendirilmesine yönelik de çalışmalar gerçekleştirilecektir.
İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde, gerek belediyeler gerekse de polis teşkilatımızın katkılarıyla sıklaştırılan denetimlerde, sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda iş yerlerinde hijyen kurallarının uygulanması, girişlerde kayıt tutularak ateş ölçümlerinin yapılması, maske takma zorunluluğu gibi önemli tedbirlerin uygulanması ve denetimi konusunda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.”

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