İş Sağlığı ve güvenliği uzmanlarına eğitim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri veren kurum olarak yetkilendirilen ve belgelendirilen Yakın Doğu Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanlarına yönelik "İSG Eğiticinin Eğitimi Kursu" başlatıyor.



Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü tarafından verilecek “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticinin Eğitimi Kursu” 6-16 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Toplamda 40 saat sürecek eğitimlere son başvuru tarihinin 5 Ekim 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar olduğu belirtildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği programları ile ilgili kayıt, başvuru ve detaylı bilgiye, +90 (392) 223 64 64-5611 no’lu telefondan veya [email protected], [email protected] adresine mail gönderilerek ulaşılabiliyor. Online başvurular ise yabem.neu.edu.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.