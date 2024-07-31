İş Kazalarına Acil Önlem Şart

Ülkede son bir haftada üç işçi, iş kazalarında hayatını kaybetti. Bu ölümler, çalışma yaşamındaki ciddi eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi

Son bir hafta içinde meydana gelen iş kazalarında üç işçi hayatını kaybetti. İş sağlığı ve güvenliği kurallarının yeterince uygulanmaması nedeniyle artan ölümler, çalışma koşullarındaki ciddi eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Güvenç Yüksel, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yüksel, "İş sağlığı güvenliği kuralları doğru şekilde uygulanmıyor. Alınmayan tedbirler sonucunda da çalışanlar ölüyor. Çalışma ortamları güvenlikli değil" diyerek mevcut durumun ciddiyetine dikkat çekti.

İşverenlerin, yasal sorumluluklarının yanı sıra vicdani yükümlülükleri olduğunu vurgulayan Yüksel, tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu belirtti. Yaşanan acı tecrübelerle sabit olan bir gerçeğin altını çizen Yüksel, "Maalesef gerekli tedbirler alınmıyor. Düzenlemeler yapılmıyor ve iş sağlığı kuralları gerçek anlamda hayata geçirilmiyor. Bunları denetlemesi de Çalışma Dairesi'nin sorumluluğundadır" dedi. Yüksel, "Derhal konuyla ilgili yoğun bir çalışma başlatılmalı. Çok büyük felaketler yaşanıyor ama bunlar çoğalmadan önlem alınmalı" diye konuştu.

"EKMEK PARASI PEŞİNDE KOŞAN İNSANLAR CANINDAN OLUYOR”

"Ekmek parası peşinde koşan insanlar canından oluyor maalesef. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Denetlemelerde de daha aktif olunmalı" diyen Yüksel, denetimlerin önemine vurgu yaparak, Çalışma Dairesi’ni daha aktif şekilde denetleme yapmaya çağırdı.

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedenlerde de artış olduğunu söyleyen Yüksel, işverenlerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Artık tüm işverenler, insani güvenlik açısından iş yerinin elektriğini uzman kişilere kontrol ettirmeli ve bakımlarını zamanında yaptırmalı. Elektrik ekipmanlarını eksiksiz temin etmeli. Hangi koşullarda ne kullanılacağı ile ilgili eğitim verilmeli. Ancak kazaların önüne bu şekilde verilecek eğitimlerle geçilebilir" dedi.

