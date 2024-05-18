İş kadınlarına yönelik “AB Piyasa Gözetimi Paneli” yapıldı

AB tarafından finanse edilen AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi ile İş Kadınları Derneği (İKD) tarafından ortaklaşa düzenlenen “ AB Piyasa Gözetimi Paneli” yapıldı.

Verilen bilgiye göre, Panel, , genelde ekonomi ve enerjiden, özelde de piyasa gözetiminden sorumlu yerel kurumdan çeşitli kilit paydaşları bir araya getirdi.

Etkinlik, katılımcıları yerel ve Avrupa piyasa gözetimi gereksinimleri doğrultusunda ürün güvenliği ve düzenleyici uyumu sürdürmek ve Yeşil Hat ticaretini artırmak konusunda bilgi ve araçlarla donatmaya odaklandı.

Katılımcılara projenin temel faaliyetleri ve Haziran 2023'te kabul edilen “2023-2026 Kıbrıs Türk Toplumu Piyasa Gözetimi Yerel Stratejisi” tanıtıldı. Etkileşimli panel oturumunda, dernek temsilcileri, ekonomi ile enerjiden sorumlu yerel kurumun ve projenin uzmanlarından oluşan panelistler yer aldı.

Konular ve izleyici ilgisi, piyasanın farklı aktörleri arasındaki diyalog ve koordinasyon, üreticilerin ve ekonomik operatörlerin ürün güvenliği alanındaki rolleri ve sorumlulukları, ayrıca tekstil, makine, gaz yakan cihazlar, oyuncaklar, kozmetikler, deterjanlar, su ısıtıcıları, çamaşır makineleri, saç kurutma makineleri gibi ev ürünleri için piyasa denetiminde iyi uygulamalar üzerine yoğunlaştı.