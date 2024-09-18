İş insanlarından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 3 ambulans

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servisinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na hayırsever iş insanları tarafından bağışlanan üç ambulansın devir teslim töreni, bugün yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in katılımıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi girişinde saat 14.00’te yapılan törene, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Hastane ve Bakanlık yetkilileri ile hastane personeli katıldı.



Deniz



KTTO Başkanı Turgay Deniz, törende yaptığı konuşmada KTTO’nin Kıbrıs Türk halkının ekonomik refahı için çalışmada en ön saflarda yer aldığına işaret ederek, sosyal sorumluluk çerçevesinde bir ambulans bağışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın 15 yeni ambulansa daha ihtiyacı olduğunu söyleyen Deniz, tüm iş insanlarına bir araya gelme çağrısı yaptı.





Dinçyürek



Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de “China Bazaar” sahibi iş insanı Mazhar İkbal ve KTTO Yönetim Kurulu'na teşekkür etti ve halka hizmeti daha aktif yerine getirebilmek adına sağlık merkezi, hastane inşaat, tadilat ve teknik ekipman alımları açısından en verimli dönemin yaşandığına işaret etti.

Bugün bağışı yapılan üç ambulansla kendi görev süresi içinde 10’uncu ambulansın filoya katıldığını söyleyen Bakan Dinçyürek, en geç iki ay içerisinde beş yeni ambulansın daha Bakanlık bünyesine katılacağını ifade etti.

112 acil servis çalışanlarının bina ve çalışma saatlerinin düzenlendiğini, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla ilk geçirilecek yasanın da 112 çalışanları için çıkarılacak yasa olacağının altını çizen Dinçyürek, artan ambulans sayısıyla da olaylara müdahale süresinin daha da kısalacağını ekledi.



Tatar



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçmiş sağlık bakanlarını rahmetle andığını belirterek başladığı konuşmasında, Sağlık Bakanlığı’nın sürekli yatırımlar yaparak halka en iyi hizmeti vermeye çalıştığını dile getirdi.

Tatar, devlet yanında özel sektör hastanelerinin varlığına işaret ederek, tüm sağlık çalışanlarını selamladığını belirtti ve bağışları yapan M. İkbal ve KTTO’ye teşekkür etti.

Tatar, iş insanlarının katkılarıyla ülkenin daha da gelişip kalkınacağını kaydederek, ambulansların tüm sağlık sistemine hayırlı olmasını diledi.

Tören bağışçılara plaket sunulmasıyla sona erdi.

Bugünkü törende Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kullanılmak üzere iş insanı Mazhar İkbal tarafından iki, Ticaret Odası tarafından da bir ambulans bağışı yapıldı.

