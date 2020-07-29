banner411
banner69
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
5 0
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
38 0
 
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
23 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
282 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
25 0
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
121 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
152 0
banner460

İş insanı Mazhar Iqbal Choudhry'den Sağlık Bakanlığı'na anlamlı destek

banner27

İş insanı Mazhar Iqbal Choudhry'den Sağlık Bakanlığı'na anlamlı destek

Sağlık alanında yaptığı yardımlarla ve bağışlarla her zaman isminden söz ettiren yardımsever iş insanı China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry, yaptığı katkılara bir yenisini daha ekledi.
Sağlığın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Choudhry, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nde kurulacak yeni pandemi merkezine alınması gereken Tomografi Cihazı için yüklü meblağda maddi katkıda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de konuşmasında, iş insanlarının özellikle covid-19 pandemi döneminde sağlığa yaptığı ve yapacağı desteklerin çok değerli olduğunu vurgulayarak, kurum ve kuruluşların yardımlarıyla eksiklerin daha hızlı giderilebileceğini söyledi ve Choudhry’e teşekkür etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.