İş insanı Mazhar Iqbal Choudhry'den Sağlık Bakanlığı'na anlamlı destek

Sağlık alanında yaptığı yardımlarla ve bağışlarla her zaman isminden söz ettiren yardımsever iş insanı China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry, yaptığı katkılara bir yenisini daha ekledi.

Sağlığın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Choudhry, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nde kurulacak yeni pandemi merkezine alınması gereken Tomografi Cihazı için yüklü meblağda maddi katkıda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de konuşmasında, iş insanlarının özellikle covid-19 pandemi döneminde sağlığa yaptığı ve yapacağı desteklerin çok değerli olduğunu vurgulayarak, kurum ve kuruluşların yardımlarıyla eksiklerin daha hızlı giderilebileceğini söyledi ve Choudhry’e teşekkür etti.