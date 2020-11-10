İş dünyası Mehmet abisine ağlıyor

Ülkemiz iş dünyasının değerli isimlerinden biri daha bugün hayatını kaybetti.
Sanpa Ltd ve Lapethos Hotel’in kurucusu iş insanı Mehmet Salih Doğu hayatını hayatını kaybetti.
Mehmet Salih Doğu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Doğu'nun cenazesi yarın saat 12.30’da Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
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