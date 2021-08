İş Bulamayanlar Ne Yapmalı?

Mükemmel Bir CV'ye Sahip Olun

Başvuru Yapacağınız Şirketi Araştırın

Başvuru Yapmaktan Çekinmeyin

Giyiminize Önem Verin

İş Görüşmesi Yapacağınız Kişiyi Araştırın

İş Arama Rehberi

Eski Şirketinizi Kötülemeyin

İş bulmak, özellikle günümüz şartlarında oldukça zor hale gelmeye başladı. Bunun en büyük nedenlerinden birisi aday sayılarında yaşanan ciddi artış olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte iş imkanlarında yaşanan kısıtlılığın da bu durumun yaşanmasında oldukça etkili olduğu bilinmektedir.Bu konuyla alakalı olarak yorum yapan uzmanlar, iş bulmak isteyenlerin hem kendileriyle hem de rakipleri ile çok sıkı bir rekabet içinde olduklarını ifade etmektedir. Bu durum, iş başvurusu yapacak kişilerin çok iyi bir şekilde hazırlanmasını ve özellikle bazı hususlarda oldukça dikkatli davranmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu hususlarda ne kadar dikkatli davranır ve oldukça sağlam temeller üzerine ilerlemeler yaşarsanız, iş bulma durumunuz da bir o kadar artacaktır.CV, her firmanın başvuru adayından talep edeceği bir şeydir. Bundan dolayı CV'nin çoğu zaman gereksiz bir şey olduğu ya da sıradan bir bilgilendirme metni olduğu zannedilmektedir. Aslında durum bundan çok daha farklıdır. Özellikle firmaların talep ettiği CV'ler, sizin işe alınıp alınmamanız ile doğrudan alakalıdır. CV, işverenin sizi görmeden önce değerlendirmesi ve şirketinde size yer verip vermeyeceği kararını alacağı ilk değerlendirme aşaması olacağından dolayı oldukça önemlidir. Bundan dolayı CV, hazırlığının çok ciddiye alınması ve bu konuda özellikle profesyonel destek alınması gerektiğini bilmelisiniz.CV hazırlama konusunda profesyonel destek almanız, sizi rakiplerinizin önüne geçirecektir. Öyle ki değerlendirme aşamasında sizi öne çıkartacak ve belki de tüm şartlarınızın eşit olduğu rakipleriniz yerine sizin tercih edilmenizi sağlayacaktır. Bu konuda yardım almak ve profesyonel destek için şu adrese bakınız Her şirketin kendine özgü durum ve davranış şekilleri vardır. Özellikle insanların kendilerini ifade etmeleri sırasında kullanacakları kelimeler ve davranışlarında ki farklılıklar, her şirkette aynı şekilde karşılanamayabilir. Bundan dolayı başvuru yapacağınız şirket ile ilgili olarak çok iyi bir araştırma yapmış olduğunuzdan emin olmalısınız.Özellikle şirketin İnternet sitesini ziyaret ederek durumla ilgili detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. Bununla birlikte o şirkette daha önce iş görüşmesine gitmiş olan ya da hala aynı şirkette çalışan bir tanıdığınız varsa çok daha iyi netice alabilirsiniz. İş görüşmesine gittiğinizde şirketin üzerinde durduğu ve önem verdiği konulara hakim olursanız, birçok sıkıntıyı henüz başındayken atlatmış olursunuz.İş başvurusunda bulunacağınız şirketle ilgili olarak başvuru öncesinde ve sonrasında oldukça kapsamlı araştırma yapmanız oldukça önemlidir. Bunun için ilk olarak şirketin İnternet sitesine girerek araştırmaya başlayabilirsiniz. Bununla birlikte o şirkette daha önce çalışmış ya da hala çalışmakta olan kişilerle irtibat kurarak gerekli bilgileri elde etmeye çalışabilirsiniz.Çalışmak istediğiniz şirketlerle iletişime geçmeye çalışmak, sizin için her zaman olumlu sonuçlar doğuracaktır. Çalışmak istediğiniz şirketlerde personel alımı olmasa dahi yetkililerle iletişime geçmeli ve kendinizi tanıtarak, boş pozisyon olup olmadığını sorabilirsiniz. İş aramaktan çekinmek , size hiçbir şey kazandırmayacaktır fakat biraz girişken olarak kendinizi zorlarsanız mutlaka arzu ettiğiniz işi elde edeceksinizdir.Bunun için şirket yetkililerine telefonla ulaşabileceğiniz gibi bizzat randevu alarak da gidebilirsiniz. Bununla birlikte teknolojiyi de kullanarak e-posta gibi iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. Çekinmeden sormanız ve size uygun boş bir pozisyonun olup olmadığını kontrol etmeniz, size mutlaka olumlu bir şekilde dönüş sağlayacaktır.Hayatta ilk izlenim çok önemli olduğu kadar iş görüşmelerinin de en önemli aşaması, görüntünüz olacaktır. Özellikle ilk karşılaşmada iyi bir izlenim verebilmek için biraz gayret sarf etmeniz gerekebilir. Bu durum her zaman resmi kıyafet veya iş kıyafeti giymeniz gerektiği anlamına gelmez. Düzgün ve prezentabl olan hemen hemen herkesi insan kaynakları ekibiyle iyi bir uyum yakalayacaktır. Özellikle de ilk izlenim olarak olumlu bir etki bırakmayabileceğinden dolayı piercing ya da dövme gibi aksesuarlarınızın görünmemesini sağlayabilirsiniz.Büyük ve kurumsal şirketlerde iş görüşmelerine gittiğinizde sizinle personel müdürü ya da işe alma ile görevlendirilmiş olan başka bir yetkili görüşecektir. Bu görüşme öncesinde randevu oluşturulurken genellikle iş görüşmesini de kiminle yapacağınız belirtilmektedir. Bu bilgiyi almanız durumunda görüşeceğiniz kişiyle ilgili olarak araştırma yapmanız oldukça önemlidir. Bunun için Facebook veya LinkedIn gibi sosyal medya sitelerinde arama yapabilir ve o kişiyle ilgili olarak biraz bilgi elde edinebilirsiniz. Bu sayede iş görüşmesinin de başarılı geçmesini sağlamış olacaksınız.İş arama rehberi, size yeni bir ufuk kazandıracaktır. Daha önce iş başvurusunda bulunmadıysanız ya da bu konuda herhangi bir bilginiz yoksa bu durumda ne yapacağınızı ya da nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili olarak detayları elde edebileceksiniz. İş arama rehberi ile birlikte hayatınızın daha kolaylaşacağını ve istediğiniz işe daha çabuk ulaşabileceğinizi unutmamalısınız. Bundan dolayı ne kadar uğraşırsanız o kadar çabuk başarıya ulaşacaksınız.Ayrıca, önceki şirketiniz hakkında kötü bir şey söylememeyi unutmayın. Eski patronunuz veya iş arkadaşlarınız hakkında kötü konuşmayın. Bu sızı olumsuz bir ışıkta yansıtır, onları değil. Personel müdürü, bu şirketten ayrıldıktan sonra sizin de ağzınızın bozuk olabileceğini düşünmeye başlayacaktır. Tüm görüşmenizin olumlu bir notta olduğundan emin olun. İlk fırsatta eski işinizle ilgili olarak olumsuz ifadeler kullanırsanız ya da iş arkadaşlarınızın veya eski patronunuzun olumsuz yönlerinden bahsetmeye başlarsanız bu durum, sizin uyumsuz birisi olduğunuz izlenimini oluşturacaktır. Bu durumda olan birisini ise hiçbir şirket personelleri arasında görmek istemeyecektir. Bundan dolayı eski patronunuz ya da çalışma arkadaşlarınız ile ilgili olarak kötü ifadeler kullanmamaya dikkat etmeniz gerekmektedir.