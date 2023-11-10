İrlanda Hükümeti KŞK'ya 25 bin euro bağışta bulundu

İrlanda hükümeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 25 bin Euro bağışta bulundu.

Bu katkıyla, İrlanda'nın 2006’dan bu yana KŞK'ye yaptığı mali yardımı toplamının 450 bin euroya ulaştığı belirtildi.

Komiteden yapılan açıklamaya göre İrlanda’nın bağışı 6 Kasım’da komiteye iletildi.

