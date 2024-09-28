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Irkçılık, sivil toplum örgütlerinin katıldığı eğitimde konuşuldu

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Irkçılık Karşıtı Ağ, sivil toplum örgütlerine yönelik eğitim düzenledi.

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Irkçılık, sivil toplum örgütlerinin katıldığı eğitimde konuşuldu
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Mülteci Hakları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen “Birlikte Daha İyi Projesi” kapsamında Irkçılık Karşıtı Ağ tarafından verilen eğitimler, sivil toplumla verilen eğitimle tamamlandı.
Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman ve Mülteci Hakları Derneği Avukatı Melis Türkkal sunumuyla iki oturumda gerçekleşen eğitimlerde ırkçılığın ne olduğu ve ülkedeki ırkçı tutumlar ve yasal mevzuat yapısı konuşuldu.
Irkçılıkla mücadelede kullanılabilecek yasal haklar ve mevzuatların da değerlendirildiği oturumlarda, ırkçılıkla mücadele için etkili bir savunuculuk stratejisi geliştirilmesine dair öneriler üzerinde de  duruldu.
 
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