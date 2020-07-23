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Irkçılık karşıtı ağ'dan açıklama

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Irkçılık Karşıtı Ağ bileşenleri Kuir Kıbrıs Derneği, Vois Kıbrıs, Çağ-Sen, Üçüncü Toplum Forumu, Gazedda Kıbrıs Kolektif, Bağımsız Gençlik Platformu ve Mülteci Hakları Derneği; son zamanlarda yabancılara yönelik polisin uyguladığını iddia ettikleri şiddete karşı açıklama yaptı.

Irkçılık karşıtı ağ'dan açıklama

 

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Irkçılık Karşıtı Ağ bileşenleri adına yapılan yazılı açıklamada, bu durumun endişe verici olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 3 altında işkence, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasaklanmış, Anayasa Madde 14 ve 15 altında ise kişi dokunulmazlığı ve hayat ve vücut bütünlüğü hakkı tanımlanmıştır. Bunların yanında 2004 yılında taraf olduğumuz ancak uygulamasına yönelik somut adımlar atılmayan Her Çeşit Irk Ayrımcılığının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin doğurduğu yükümlülükleri yeniden değerlendirip, kurumsal ırkçılığa karşı bir adım atılması gerektiğini belirtmek isteriz” ifadelerine yer veren Irkçılık Karşıtı Ağ bileşenleri; konu hakkında polis teşkilatı tarafından soruşturma başlatıldığına yönelik yapılan açıklamayı olumlu bulduklarını ve bu yönde başlatılan soruşturma neticesinde yapılacak bulguların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine inandıklarını kaydetti. Açıklamada, “Bu süre içerisinde kişilerin mahremiyet haklarının ihlaline karşı dikkatli olunması gerektiğini ve kendi beyanları gereği fotoğraflarının yayınlanmaması gerektiğini belirtiriz” denildi.

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