İranlı işadamları serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı sistemine sızılması ile ilgili Abbas FeizAbadi ve Iman Aboutorabi isimli İranlı iş adamları hakkında başlatılan tahkikatın seyrinde polis tutukluları mahkeme emri gereği serbest bıraktı.



Polis tahkikat memuru zanlılara tahkikatın geldiği aşama itibarı ile herhangi bir dava okunmadığını mahkemede şahadet olarak sundu.Serbest bırakılan iş adamları gazetemizle yaptıkları görüşmede bu süreçte bazı kimselerce haklarında yalan yanlış haberler ve yorumlar yapıldığını, bunların gerçeklerden ibaret olmadığını, kendilerinin KKTC İçişleri Bakanlığı’nda bakanlık sistemine sızma olayı ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını dile getirerek, gerçekleri saptıran kişilerle ilgili meselenin yargıya taşınması hususunda avukatlarına gerekli yetkiyi verdiklerini söyledi.

