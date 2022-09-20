iPhone 14 için hangi ülkede kaç gün çalışmalı?

Kuzey Kıbrıs’ta 40 bin TL’lik iPhone Pro’yu satın almak isteyen asgari ücretli bir kişinin “yemeden içmeden” tam 139 gün çalışması ve bu çalışmasının karşılığında kazandığı parayı telefona yatırması gerekiyor. Güney Kıbrıs’ta ise bu süre 4’te 1 oranında daha kısa ve 35 gün





Astronomik fiyatıyla dikkati çeken yeni iPhone 14 için birçok ülkede “Bu telefon için kaç gün çalışılmalı” hesaplamaları yapıldı



iPhone 14 Pro KKTC’ye henüz ulaşmadı ancak, bugünlerde geleceği söyleniyor. Cep telefonu satıcıları merakla beklenen cep telefonunun satış fiyatının iPhone 14 Pro için 40 bin TL civarı, iPhone 14 Pro Max için de 44 bin TL civarında olacağını söyledi.

Satıcılar, doların aşırı bir değer kazanması halinde fiyatların daha da yukarıya çıkacağını da ekledi. Türkiye’de ise iPhone 14 Pro satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max’ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.

“iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerekiyor?” sorusunda en çok çalışılması gereken ülkeler ile en az çalışılması gereken ülkeler hemen fark ediliyor.

Ancak, Kıbrıs’ın Kuzey’i ile Güney’i arasındaki derin uçurum da dikkat çekici:

* Kuzey Kıbrıs’ta 40 bin TL’lik iPhone Pro’yu satın almak isteyen asgari ücretli bir kişinin “yemeden içmeden” tam 139 gün çalışması ve bu çalışmasının karşılığında kazandığı parayı telefona yatırması gerekiyor.

* Güney Kıbrıs’ta (1,103 Euro) ise bu süre 4’te 1 oranında daha kısa ve 35 gün olarak hesaplandı.

* Yunanistan’da bu süre 28 güne kadar inerken, Türkiye basınına göre 218 güne kadar çıkıyor.

IPHONE 14 PRO İÇİN HANGİ ÜLKEDE KAÇ GÜN ÇALIŞMALI

İsviçre: 5.5 gün

Amerika: 8 gün

Avustralya: 6 gün

Almanya: 10 gün

Fransa: 11 gün

İtalya: 13 gün

İngiltere: 13 gün

İspanya: 13 gün

Yunanistan: 28 gün

Türkiye: 218 gün

Güney Kıbrıs: 35 gün

Kuzey Kıbrıs 139 gün





