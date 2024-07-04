İpekdal: “Nüfusun hızla arttığı yerleşim bölgelerinde kanalizasyon sistemine geçişin ivedilikle tamamlanmalı”

Toplum Sağlığı ve Hasta Hakları Derneği Başkanı İlker İpekdal, nüfusun hızla arttığı yerleşim bölgelerinde kanalizasyon sistemine geçişin ivedilikle tamamlanması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan İpekdal, ülkedeki atık su arıtma tesislerinin artırılmasının, kanalizasyon sistemine geçişin ivedilikle tamamlanmasının, potansiyel risk teşkil edebilecek atık su ve foseptik çukurların kontrolünün yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

KKTC’de dikine büyüme ve sık yapılaşma arttıkça, mevcut atık su ve kanalizasyon sistemlerine binen yükün de arttığına işaret eden İpekdal, yeni açılan ve yoğun kullanımda olan veya uzun zamandır kullanılan ancak bakımları yapılmayan eski foseptik çukurlarında, patlayıcı ve zehirli nitelikte gazların birikebileceği uyarısında bulundu.

İpekdal, “Foseptik çukurlarının uygun koşullarda yapılıp yapılmadığının denetlenmemesi, mevcutlarda yapılması gereken kontrollerin aksatılması, yeterli düzeyde havalandırılmaması, patlayıcı ve zehirli gazların birikerek patlama ve dolayısıyla can ve mal kaybı risklerini de beraberinde getirmektedir” ifadelerini kullandı.

