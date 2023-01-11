İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti

Gaziveren'de dün sabah intihar girişiminde bulunan bir genç, ekiplerin çabaları sonucu ikna oldu, çıktığı vinçten indi

Sivil Savunma ekipleri intihar girişiminde bulunan şahsa müdahale etti.

Dün saat 07.30 sıralarında, Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüğü'ne, bir şahsın, Gaziveren’de Afrodit Tatil Sitesi yakınında bulunan yarım inşaattaki vinç üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ihbarı geldi.

İhbar üzerine, Sivil Savunma Güzelyurt ve Lefke Bölge Müdürlükleri ile Arama-Kurtarma Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Güzelyurt Polis Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ekipleri olay yerine intikal etti.

Sivil Savunma Arama-Kurtarma Ekipleri olay yerine şişme atlama yatağı açarak tedbir aldı.

Genç, Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından ikna edildi, Sivil Savunma Arama Kurtarma ekipleri tarafından emniyetli bir şekilde vinçten indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

İntihar girişiminde bulunan erkek şahsın Gaziveren köyü sakini 24 yaşındaki bir genç olduğu öğrenildi.

