İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 7 kişinin KKTC’ye girişinin yasaklandı

İçişleri Bakanlığı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 7 kişinin KKTC’ye girişinin yasaklandığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan 7 Kazakistan uyruklu yabancının KKTC’ye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına Polis Genel Müdürlüğü'nün 5 Temmuz tarihli güvenlik raporları doğrultusunda Rusya ve Kazakistan’da belge sahteciliği, görevi kötüye kullanma, yasa dışı örgüt kurma, tehditle mal alma ve daha birçok organize suça karışmış oldukları tespit edilen, Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan 7 Kazakistan uyruklu yabancının KKTC’ye girişi yasaklanmıştır” denildi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “İlk günden itibaren hassasiyetle üzerinde durduğumuz ve temel vizyonumuz olarak belirlediğimiz kendi ülkelerinde organize suç örgütleri ile bağlantılı ve suça karışmış kişilerin KKTC’ye girmeden engellenmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm çabamız halkımızın huzuru ve ülke güvenliğini artırmak üzerinedir” diyen Öztürkler, bu çerçevede e-vize uygulamasına kısa sürede geçileceğini belirtti.

Muhaceret sistemleri, Polis Müdürlüğü raporları ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ile ülke için önemli projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Öztürkler, “Ülkeye girişlerde sıkı denetim önceliğimizdir. Bakanlar Kurulu’na götürdüğümüz önerge ile ülkemize girişleri Polis Müdürlüğümüz ve Güvenlik Kuvvetlerimizin raporları uyarınca sakıncalı bulunan 7 Kazakistan uyruklu yabancıyı yasaklı göçmen ilan ederek ülkeye girişleri engellenmiştir” dedi.

