Teknoloji çağında olmamıza rağmen, Kuzey Kıbrıs’ta haberleşme fiyatlarına yapılan zamlar otomatiğe bağlandı… Telefon ile görüşme ücretleri ve internette yüzde 100’lük zamlar yaşandı

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, Telekomünikasyon Dairesi’nin internet dahil tüm iletişim ücretlerine yüzde 100 zam yaptığını duyurdu.

Haberleşme ücreti bir yılda iki katına çıktı. İstatistik Kurumu verilerinde en fazla zamlanan hizmet gruplarında yer alan haberleşme KKTC’de adeta lüks oldu. İnternet ve cep telefon faturaları cep yakarken, sabit telefon ücretlerine de zam geldi.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, Telekomünikasyon Dairesi tarafından internet sağlayıcılarına haber verilmeden ve görüş alınmadan yapılan yüzde yüz oranındaki zam kararının, servis sağlayıcılarını ve kullanıcıları etkileyeceğine dikkat çekti.

Servis Sağlayıcıları Birliği Başkanı Kemal Basat, ülkemizde trajikomik olayların yaşanmadığı bir güne hasret kalındığına dikkat çekti.

Basat, bilindiği üzere KKTC’de faaliyet gösteren İnternet Servis Sağlayıcıların bu servislerini sağlayabilmesi için gereken Toplu İnternet ihtiyacı ve fiber optik çekimi veya kullanımı ile tüm süreçlerin sadece KKTC Telekomünikasyon Dairesi üzerinden yürütülüp sağlandığını ifade etti.

“İNTERNETE YÜZDE 100 ZAM”

Ülkede faaliyet gösteren her sağlayıcının da yine KKTC Telekom Dairesi tarafından belirlenen kurallar ve fiyatlar çerçevesinde aidatlarını ve toplu internet ücretlerini belirlediğini vurgulayan Kemal Basat, “Bir servis sağlayıcının KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından belirlenen tüm maliyetleri halka açık ve mahkemeler.net sitesinde ve resmi gazetede yayınlanmıştır” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Servis Sağlayıcıları Birliği üyesi bir sağlayıcının tesadüf eseri bahse konu dijital mecralardan birini ziyaret etmesi ile birlikte KKTC Telekom’un fiyatlarda güncelleme yaptığı tesadüfen öğrenildiğini işaret eden Basat, “Detayları incelendiğinde zam oranının yüzde 100 olduğu ve bu zammın hiç bir sağlayıcıya haber verilmeden ve/veya görüş alınmadan sessiz sedasız içinde bulunduğumuz Ağustos ayını da kapsayacak şekilde uygulamaya alındığı görülmektedir” dedi.

Kemal Basat, Telekomünikasyon Dairesi’nden edinilen bilgiye göre zammın sebebinin KKTC Telekomünikasyon Dairesine toplu internet sağlayan Türkiye Türk Telekom’un da KKTC Telekom’a uyguladığı yüzde 100 zam olduğunu yönünde olduğunu belirtti.

TELEFON İLE KONUŞMAK DA LÜKS OLDU…

Cep telefonu görüşme ücreti bir yılda iki katından fazla zamlandı. Cep telefonu görüşme ücretleri, bir önceki aya kıyasla yüzde 32’yi bulan zam yaşandı. Durum sabit telefonlarda da aynı. Sabit telefonlarla evden eve konuşmanın dakikası 0,16 kuruş olurken; evden cep telefonlarına yapılan aramaların dakikası 0,32 kuruş oldu; evden Türkiye’deki sabit hatlara ve cep telefonlarına yapılan aramaların dakikası ise 0,32 kuruş olarak belirlendi.

Tüm görüşme ücretlerine ek olarak KDV de uygulanacağı belirtildi.