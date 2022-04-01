İnternet de zamlanacak

İnternet ücretlerine yüzde 20 oranında zam gelmesi bekleniyor





Türkiye’de BTK tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında, Türk Telekom'un toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında zam yapıldı. Zamlı tarifeler 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

KKTC’de ise Türkiye’de yürürlüğe girecek zamla beraber internet fiyatlarında artış olması bekleniyor.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Başkanı Kemal Basat, Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a konuşarak, bu zam yürürlüğe girdiği takdirde ülkemizde de İnternet fiyatlarında artış olabileceğini kaydetti.

KKTC Telefon Dairesi’nin Türk Telekom’dan toptan internet aldığını kaydeden Basat, fiyatların burada da artacağını söyledi.

Elektrik fiyatlarının da zamlanmasıyla birlikte İnternet Servis Sağlayıcılarının maliyetleri bu zamla beraber daha da artacak.

En son yeni yılda zamlanan internet ücretlerine bu zamlarla beraber ortalama yüzde 20 oranında zam gelmesi bekleniyor.

