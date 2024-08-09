İntergaz’dan yangın eğitimi ve tatbikatı

İntergaz, İtfaiye Personeline, LPG bilgilendirme konularında eğitim verdi, ardından İntergaz eğitim tesislerinde “LPG Yangın Güvenlik Önlemleri”, “LPG Yangınlarına ve Gaz Kaçaklarına Müdahale Usülleri” gibi hayati konularda tatbikatlar gerçekleştirildi

Yangın güvenliği konusunda toplumu bilinçlendirme ve olası tehlikelere karşı hazırlıklı olma misyonuyla hareket eden İntergaz, yangınlara karşı etkili mücadele amacıyla verdiği eğitimlere bir yenisini daha ekledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda önceki gün İntergaz tarafından düzenlenen seminerde, İtfaiye Müdürlüğü Personeline, LPG bilgilendirme konuları teorik olarak, daha sonra da İntergaz eğitim tesislerinde “LPG Yangın Güvenlik Önlemleri”, “LPG Yangınlarına ve Gaz Kaçaklarına Müdahale Usülleri” gibi hayati konular uygulamalı tatbikatlar ile gerçekleştirildi.

Deneyimli yangın müşaviri Resul Dilek’in, KKTC İtfaiye Müdürlüğü Personeli ile değerli bilgilerini paylaştığı eğitimin ardından gerçekleşen tatbikatta edindikleri bilgileri uygulamalı olarak deneme fırsatı bulan katılımcılar, gerçekçi senaryolar eşliğinde yangınlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmenin önemini bir kez daha pekiştirerek uygulamalarla melekelerini artırmış oldular.

İntergaz Ltd. yetkilileri olası her türlü yangınlara karşı, tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak müdahalelere ve desteğe hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.