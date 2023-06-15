İntergaz’dan itfaiyeci adaylarına yangınlara müdahale eğitimi

İntergaz, güvenliğin önemine inanan bir şirket olarak, İtfaiyeci adaylarının yangınlarla etkili bir şekilde mücadele etmelerini sağlamak amacıyla özel bir eğitim programı düzenledi.Program, LPG yangınları, elektrik yangınları, mutfak yangınları ve adi yangınlar konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını hedefleyerek, adayların sahada karşılaşabilecekleri zorlu durumlarla başa çıkma yeteneklerini artırmayı amaçlıyor.İntergaz, LPG'nin güvenli kullanımı konusunda toplumu bilgilendirmek ve itfaiyeci adaylarının yangınla mücadele konusunda uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.Bu programlar sayesinde, itfaiyeci adayları yangınlarla mücadelede etkin ve güvenli bir şekilde hareket etmeyi öğreniyor.Eğitim programı kapsamında, İntergaz'ın uzmanları tarafından verilen teorik ve pratik derslerin yanı sıra, gerçekçi senaryolar üzerinde çalışmalar da yapılıyor.İtfaiyeci adayları, LPG'nin özelliklerini ve tehlikelerini anlamak, yangın söndürme tekniklerini uygulamak ve yangın durumunda hızlı ve doğru bir şekilde tepki vermek için gerekli becerileri kazanıyor.Bu özel eğitim programı, İntergaz'ın yangınla mücadele konusundaki deneyimini itfaiyeci adaylarıyla paylaşarak, gelecekteki yangın olaylarında daha etkin bir müdahale sağlamayı hedefliyor.