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İntergaz'dan meme kanseri farkındalığına destek

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İntergaz’da meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek için bir dizi etkinlik ve kampanya yürütüyor

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İntergaz'dan meme kanseri farkındalığına destek
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İntergaz, 2019 yılında "Pembe Tüp Projesi"ni başlatarak, meme kanseri farkındalığına önemli bir katkı sağlamıştı. Ekim ayı, dünya genelinde meme kanseri farkındalığı ayı olarak geçiyor. İntergaz’da bu önemli konuya dikkat çekmek için bir dizi etkinlik ve kampanya yürütüyor.
Meme kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olup, erken teşhisin hayat kurtarıcı olabileceği bir gerçektir. İntergaz, toplumun bu konuda bilinçlenmesini ve düzenli taramaların önemini vurgulamak için Pembe Tüp Projesi'ni başlatmıştı.
İntergaz, proje kapsamında ayrıca bu sene, çalışanlarının katılımıyla bir kamu spotu videosu hazırladı. “Her Pembe Tüp Bir Farkındalık” sloganıyla hazırlanan videoda, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekiliyor. Kamu spotu, İntergaz ailesinin bu önemli konuya olan bağlılığını ve kararlılığını yansıtıyor.
İntergaz Pembe Tüp Projesi ile elde edilen gelirleri, meme kanseri ile mücadelede kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na bağışlıyor. Bu bağışlar, meme kanseri teşhisi, tedavisi ve bilinçlendirme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla kullanılıyor.
 
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