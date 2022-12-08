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Instagram yeni özelliğini herkes için aktif hale getirdi

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Instagram, yeni özelliğini tüm kullanıcılar için aktif hale getirdi. Şirketin devreye soktuğu "Hesap Durumu" özelliği ile uygulama, hesabınızın kapatılma veya banlanma riski ile karşılaştığında sizi bilgilendirecek.

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Instagram yeni özelliğini herkes için aktif hale getirdi
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Popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram yeni özelliğini tüm üyelerinin kullanımına açtı.

Bugün yapılan duyuru ile "Hesap Durumu" özelliğinin aktif hale getirildiği paylaşıldı. Öncesinde sadece sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan özellikten artık herkes yararlanabilecek.

Yeni güncelleme ile Instagram artık kullanıcıları, hesabı kapatılmak üzere olduğunda veya banlanma riski ile karşılaştığında bilgilendirecek.

Instagram, özellik için tüm bilinmesi gerekenleri şöyle ifade etti:

"Hesap Durumu, paylaştığınız bir şeyin (yorumlar, gönderiler veya hikayeler gibi) Topluluk Kurallarına aykırı oldukları gerekçesiyle kaldırılıp kaldırılmadığını ve bunun hesabınızın kaldırılmasıyla sonuçlanma olasılığının olup olmadığını görmenin yollarından biridir.

Herhangi bir içeriğiniz Topluluk Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılırsa Instagram uygulamasında bildirim alırsınız. Kaldırma işlemi, istediğiniz zaman kontrol edebileceğiniz Hesap Durumu ekranında da listelenir.

Ayrıca, profesyonel bir hesabınız varsa Tavsiye Kurallarımıza aykırı bir içerik paylaşıp paylaşmadığınızı veya profilinizde (profil fotoğrafınız veya biyografiniz gibi) böyle bir şey olup olmadığını görmek için de Hesap Durumunu kullanabilirsiniz. 

Hesap Durumu'ndan paylaştığınız ve Tavsiye Kurallarımıza aykırı olan içeriğin bir örneğini (gönderiler veya Reels videoları gibi) görüntüleyebilir ve içeriğiniz için geçerli olan kural hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz."

Instagram yeni özelliğini herkes için aktif hale getirdi - 1
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