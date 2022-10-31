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Instagram'da büyük hata çok sayıda hesabı askıya aldı!

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Çok sayıda Instagram kullanıcısı, sosyal paylaşım ağında nedeni tespit edilemeyen bir kesinti sebebiyle hesaplarının askıya alındığını belirtti

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Instagram'da büyük hata çok sayıda hesabı askıya aldı!

 

 Instagram’da birçok kullanıcının, hesapların askıya alındığı uyarısını gördüğü belirtiliyor. DownDetector isimli arıza bildirim sitesinin verilerine göre, 4 binden fazla sorun kaydedildi.

Saat 16.10 sıralarında başlayan sorun nedeniyle birçok kullanıcı, diğer sosyal paylaşım sitelerinden Instagram hesaplarının askıya alındığını duyurdu.

Hesaplarına girmeye çalışan Instagram kullanıcıları, “Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı” ifadesiyle karşılaştı.

Kullanıcıların karşısına çıkan açıklamada, hesabın askıya alınmasının ne anlama geldiği belirtilirken, uyarıyla karşılaşanların sorun karşısında ne yapabileceğine dair bir yönlendirme de yer aldı.

 
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