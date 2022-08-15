



Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitlerini anma töreninde konuşma yapan

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da yaptığı konuşmada, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da hiçbir zaman Rum yaşamadığını, her zaman Türk köyü olduğunu, köy halkının saldırı ve baskılarla rağmen göç etmediğini, köy halkının av tüfekleriyle köylerini savunduklarını belirtti. Aşır, 20 Temmuz 1974’te bu üç köye de saldırıldığını ve erkeklerin esir alındığına işaret ederek, Birleşmiş Milletlere köylülerin güvenliğinin sağlanması için yapılan çağrıların cevapsız bırakıldığını ve savunmasız kalan köye 14 Ağustos’ta saldırıldığını anlattı.

“İnsanoğlunun böyle bir vahşet yapabileceğini düşünmemiştim” diyen Ahmet Aşır, yaşanan olayların gelecek nesillere anlatmak gerektiğini ve okullarda yakın tarihin öğretilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Aşır ayrıca benzer olayların bir kez daha yaşanmaması için birlik içinde ve güçlü olmak gerektiğini belirtti.

