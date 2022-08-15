banner762
banner815
6 0
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
19 0
 
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
16 0
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
34 0
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
17 0
Lapta'da yürekler ağza geldi
Lapta'da yürekler ağza geldi
78 0
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
25 0
banner797

“İnsanoğlunun böyle bir vahşet yapabileceğini düşünmemiştim"

banner476

banner825
“İnsanoğlunun böyle bir vahşet yapabileceğini düşünmemiştim"

 
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitlerini anma töreninde konuşma yapan
Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da yaptığı konuşmada, Muratağa, Sandallar  ve Atlılar’da hiçbir zaman Rum yaşamadığını, her zaman Türk köyü olduğunu, köy halkının saldırı ve baskılarla rağmen göç etmediğini, köy halkının av tüfekleriyle köylerini savunduklarını belirtti. Aşır, 20 Temmuz 1974’te bu üç köye de saldırıldığını ve erkeklerin esir alındığına işaret ederek, Birleşmiş Milletlere köylülerin güvenliğinin sağlanması için yapılan çağrıların cevapsız bırakıldığını ve savunmasız kalan köye 14 Ağustos’ta saldırıldığını anlattı.
 “İnsanoğlunun böyle bir vahşet yapabileceğini düşünmemiştim” diyen Ahmet Aşır, yaşanan olayların gelecek nesillere anlatmak gerektiğini ve okullarda yakın tarihin öğretilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Aşır ayrıca benzer olayların bir kez daha yaşanmaması için birlik içinde ve güçlü olmak gerektiğini belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.