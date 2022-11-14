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İnsanlık dışı uygulama

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Güzelyurt Belediyesi, sokak köpeklerini yaka paça araçlara atıp götürüyor

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İnsanlık dışı uygulama

Güzelyurt Belediyesi, yerel seçim tarihi yaklaştıkça kimsesiz sahipsiz köpekleri toplatıp yok etme girişimlerine hız verdi.
Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Belediye Müdürü Kemal Kayan’ın talimatıyla Güzelyurt halkı kandırılarak zavallı masum köpekler yaka paça araçlara atılıp götürülüyor, bir daha onları kimse görmüyor.
Güzelyurt halkına, “barınağa götüreceğiz, orada iyi bakılacaklar” deniliyor ve köpekler alınıyor. Daha sonra o köpekleri ziyaret etmek isteyen insanlar, belediyenin sözde atıl duran hayvan rehabilitasyon merkezi yerinde o köpekleri bulamıyor.
Güzelyurt’tan onlarca kimsesiz köpek son aylarda süratle yok edildi.
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, bu çağdışı, insanlıkdışı ve Hayvan Refahı Yasasına aykırı uygulamaları dava ediyor.
 
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