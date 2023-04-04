banner913
banner932
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
6 0
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
28 0
 
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
48 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
24 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
14 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
35 0
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
23 0
banner915

İnsanların hayatıyla oynanıyor!

banner476

Koah hastası 82 yaşındaki Salih Çakli, elektriklerin kesik olmasından dolayı oksijen makinesini kullanamadı

banner825
İnsanların hayatıyla oynanıyor!
banner931
Gün boyu yaşanan ve akşam saatlerinde de devam eden elektrik kesintileri, insan sağlığını da riske attı.
Koah hastası 82 yaşındaki Salih Çakli, elektriklerin kesik olmasından dolayı oksijen makinesini kullanamadı, ekstra oksijen tüplerini kullanmak zorunda kaldı.
Tüpler bitince ne yapacaklarını bilemediklerini ifade eden Salih Çakli’nin kızı Ayşe Çakli, “Devlete gitsek yüzümüze bakan yok, para verip özele mi gideceğiz?” dedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.