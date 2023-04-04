İnsanların hayatıyla oynanıyor!

Koah hastası 82 yaşındaki Salih Çakli, elektriklerin kesik olmasından dolayı oksijen makinesini kullanamadı

Gün boyu yaşanan ve akşam saatlerinde de devam eden elektrik kesintileri, insan sağlığını da riske attı.

Koah hastası 82 yaşındaki Salih Çakli, elektriklerin kesik olmasından dolayı oksijen makinesini kullanamadı, ekstra oksijen tüplerini kullanmak zorunda kaldı.

Tüpler bitince ne yapacaklarını bilemediklerini ifade eden Salih Çakli’nin kızı Ayşe Çakli, “Devlete gitsek yüzümüze bakan yok, para verip özele mi gideceğiz?” dedi.

