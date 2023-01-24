“İnsanların birikimleri fonda eriyor”

CTP’nin, son bir yıldır eriyen İhtiyat Sandığı’ndaki fonun daha verimli yönetilmesi yönündeki yasa ve ivedilik önerisi, Hükümete mensup vekillerin oylarıyla reddedildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın'ın sunduğu, İhtiyat Sandığı ve benzeri sosyal güvenlik fonlarının yönetiminde ve işletilmesinde iştirakçilerin söz sahibi olmasını düzenleyen yasa önerisinin komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere reddedildi.

Önerge sahibi olarak konuşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, yasa önerisinin komitede ivedi bir şekilde görüşülmesi için hem yasa, hem de ivedilik önerisi verdiklerini belirterek, “Muradımız şu; İhtiyat Sandığında on binlerce insanın bikrimi var. Bu birikim göz göre göre erimekte. Bunun önüne geçmek noktasında bir adımdır bu öneri. Şu anda fonun idaresindeki kişilerin görev sınırlaması yok. Biz getirdiğimiz yasa önerisinde fona nitelik kazandırmayı murat ediyoruz” dedi.

Barçın, “Esas gailemiz, şu anda fonu emekçiler tarafından birken paraları resmen erimekte. Son 15 yılda fonda birikimi olan emekçilerin enflasyon payını çıkarttığımızda ve faizleri eklediğimizde reel anlamda 15 yıl önceye göre yüzde 43 alım gücü geriledi. Bu fonun daha verimli yönetilmesi adına bu öneriyi yaptık” ifadelerini kullandı.

Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yürüttüğünü bilincinde olduğunu belirten Barçın, “Ama 1 yıldır fondaki birikimler eriyor. Daha fazla kaybedecek zamanımız yok. Emekçilerin birikimini bir an önce gelir sağlayıcı şekilde yapılandırmamız gerek. Bu iş ne UBP ne CTP ne DP ne de YDP işidir. Burada bugün bu koltuklarda oturan insanların da paraları bu fona yatmaktadır. Bu fonun düzgün bir şeklide değerlendirilmesi gerek. Bu sebeple ivedilik istiyoruz, tüm vekillerden destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

TAÇOY

İvedilik önerisi üzerine kürsüye çıkan Çalışma Bakanı Hasan Taçoy ise, “Maalesef bu öneriye ret oyu vermek mecburiyetindeyim. İktidar milletvekillerinden de istirhamım, ret oyu vermeleri yönünde” dedi.

Muhalefetin önerisinin gelecek düşünülmeden yapılmış bir öneri olduğunu, kendileriyle paylaşılmadığını ve ret oyu vereceklerini kaydeden Taçoy, sendikalar ve haklarını koruma amacı taşıdığını ifade etti.

İhtiyat Sandığı’nın karda olduğunu dile getiren Taçoy, iştirakçinin parasını daha ileri taşımayı istediklerini, sandığın karının bir kısmını temettü olarak hesaplarına yatırma düşüncesinde olduklarını belirtti.

Taçoy ayrıca soru üzerine, Şubat sonu itibariyle, İhtiyat Sandığı ile ilgili değişiklik yasa tasarısını meclise sevk edeceklerini de söyledi.

